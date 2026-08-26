Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, 13 yıl aradan sonra ilk kez teknik direktör olarak Santiago Bernabeu'ya döndükten sonraki duygularını, çarşamba akşamı İspanya Ligi'nin ilk haftasından ertelenen maçta Real Sociedad'ı (4-1) mağlup etmesinin ardından açıkladı.

Mourinho, basına yaptığı açıklamalarda Bernabeu'nun yedek kulübesine dönme duygusuyla ilgili şunları söyledi: "Bu çok daha güzel, çok daha muhteşem ve heyecan verici. Ama kazanmak harika ve keyifli bir şey. Maçtan önce, size doğruyu söyleyeyim, bunca yıldan sonra bir bakıma daha sakin oldum. Ama evet, maçtan önce her zaman o adrenalin oluyor, yine de çok sakindim."

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Kylian Mbappe'nin parlak performansı ve hat-trick yapması hakkında Mourinho şunları söyledi: "Pek sevmediğim bir şey var ama yapmak zorundayım. Bireyler hakkında konuşmayı pek sevmem, çünkü başarı bir bütün olarak takıma aittir; ama Kylian Mbappe'nin yaptığı şey çılgıncaydı. Kylian çok yüksek kalitede."

Jude Bellingham hakkında ise Mourinho, gazeteciye şu yanıtı verdi: "Size daha önce bireyler hakkında konuşmayı sevmediğimi söylemiştim, ama az önce bunu yaptım, şimdi tekrar dönüp bana soruyorsunuz. Jude hakkında ve Vini hakkında konuşacaksak, Bernardo ve Federico hakkında da konuşmamız gerekir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İki stoperim çok hakimdi. Takım iyiydi, ama çok üst düzey oyunculara sahip olduğumuzu gizleyemeyiz; oynadılar, çalıştılar ve dayanışma içindeydiler. Sadece bir teknik direktör olarak değil, elbette futbolu seven bir insan olarak da benim keyif almamı sağlayan büyük oyunculara sahibiz. Yaptıkları şeyler zirvedeydi."

Real Madrid, sezonuna geçen cumartesi konuk olduğu Espanyol'u (2-1) son dakikada mağlup ederek başlamış, ardından Bernabeu'da taraftarlarını Real Sociedad karşısında aldığı ezici galibiyetle sevindirmişti.





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