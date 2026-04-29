Mourinho'nun Benfica'sı ve Farioli'nin FC Porto'su, Sporting Portugal'da yaşanan inanılmaz son dakikalardan sonra sevinçlerini yaşıyor

Sporting Lizbon, Çarşamba akşamı alt sıralarda yer alan Tondela karşısında tuhaf bir maç sonu yaşadı ve çok değerli puanlar kaybetti. 92. dakikada 2-0 önde olmasına rağmen, Sporting uzatma dakikalarında galibiyeti tamamen elinden kaçırdı: 2-2.

Maçın 60. dakikasında Sporting skoru açtı. Luis Suárez, Salvador Blopa'nın ortasını ilk direkte mükemmel bir vuruşla ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Tondela'nın savunma oyuncusu João Silva'nın maçın bitimine 15 dakika kala kendi kalesine gol atmasının ardından, ligin 17. sırasındaki rakibe karşı maçın son dakikaları formaliteye dönüşecek gibi görünüyordu.

92. dakikada, 1-0'lık golün asistini yapan Blopa, bir köşe vuruşundan topu kendi kalesine gönderince, maç aniden tekrar heyecanlı hale geldi.

Bu, Sporting için dramatik bir hayal kırıklığının sadece başlangıcıydı. Maçın son köşe vuruşunda Cicero uzak köşeye güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

Bu beraberlikle Sporting'in şampiyonluk şansı kesin olarak ortadan kalktı. Kalan üç maçla Francesco Farioli'nin FC Porto'su, dokuz puan daha fazla ve daha iyi bir karşılıklı maç sonucuna sahip olarak Liga Portugal'da lider durumda.

Benfica da bu şok edici sonucu sevinçle karşıladı. José Mourinho'nun ikinci sıradaki takımı, şu anda Sporting'den iki puan önde.

İkinci sıra, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı verirken, üçüncü sıradaki takım Avrupa Ligi'nde mücadele etmek zorunda kalacak. Şampiyonluğu neredeyse garantileyen Porto, normalde Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.