Fulham ile Real Madrid arasındaki ilişkinin, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kraliyet ekibinden üçüncü bir oyuncuyu ilgi listesine dahil etmesinin ardından, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hikayelerinden birine dönüşebileceği görülüyor. Söz konusu isim genç Thiago Pitarch olurken, oyuncunun da eski teknik direktörüyle iş birliğini yeniden başlatmak ve onun Premier Lig'deki projesine katılmak istediği belirtiliyor.

Fulham'ın Pitarch'ı kadrosuna katma arzusu, Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios transferlerinin tamamlanmasının ardından geldi. Anlaşmaya göre Real Madrid, iki hücum oyuncusunun haklarının yüzde 70'ini satarak 50 milyon euro elde ediyor.

İngiliz kulübü bu ikiliyle yetinmedi. Valdebebas'taki yetenekleri izlemeye devam eden kulüp, kadrosunu güçlendirmek için Faslı kökenli orta saha oyuncusunu bir sonraki hedef olarak görüyor. Bilgi İspanyol "Marca" gazetesine ait.

Pitarch transferi hâlâ ilk aşamalarında bulunuyor. Fulham şu anda orta sahasını birden fazla seçenekle güçlendirmek için çalışıyor. Bunlar arasında, kulübünün ayrılığı için yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği ve başka kulüplerin de hizmetleriyle ilgilendiği Southampton oyuncusu Shea Charles da yer alıyor.

Ayrıca sol dizindeki bir sorundan dolayı tedavi gören ve bu sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak olan Pitarch'ın durumu, Fulham'a müzakereleri sakin ve acele etmeden yürütmesi için daha fazla alan tanıyor.

Buna rağmen İngiliz kulübü, oyuncunun transfere onay vermesi gibi önemli bir avantaja sahip. Zira Pitarch, Arbeloa'nın yönetimi altında yeniden çalışma ve eski takım arkadaşları Gonzalo ile Palacios'un yanında İngiltere tecrübesini yaşama fikrine sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz dönemde oyuncunun temsilcisi ile Fulham arasında ilk temaslar yaşandı. Kulüp, oyuncunun isteğinin transferin tamamlanmasını kolaylaştırabileceğinin farkında.

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Mourinho'nun gelişinin ardından belirsiz bir gelecek

Pitarch'ın Real Madrid içindeki durumu, kariyerinin en büyük destekçilerinden biri olan Arbeloa'nın ayrılığının ardından değişti. Oyuncu, yeni sezon hazırlık döneminde Jose Mourinho'nun yönetimi altında çalışmaya hazırlanıyordu; ancak kraliyet kulübünün eğilimi, onu Castilla kadrosunda tutmak yönünde.

Geçen sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasına rağmen şu anda onu A takıma çıkarmaya yönelik net bir plan bulunmuyor. Oyuncu, müsabakaların son aylarında Eduardo Camavinga ve Dani Ceballos gibi isimlerle olan rekabette öne çıkarak asli bir oyuncu haline gelmişti.

Pitarch, Real Madrid ile İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 maça çıktı. Manchester City karşısındaki eleme turu maçları ve Bayern Münih ile oynanan ilk maç dahil olmak üzere birçok önemli karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.

Mourinho yönetimindeki A takımda rolünün net olmaması nedeniyle oyuncu, Fulham'a transfer olma fikrine olumlu bakıyor. Zira dünya futbolunun en büyük sahnelerinden biri olan İngiltere Ligi ortamında kendini kanıtlamak için daha büyük bir fırsat bulabilir.

Arbeloa'nın Real Madrid akademisindeki en dikkat çekici keşfi

Pitarch, Arbeloa'nın Real Madrid akademisindeki görev süresi boyunca yaptığı en dikkat çekici keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Teknik direktör, oyuncuyu kısa bir sürede A takıma taşımayı başardı ve mevcut piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euroya ulaştı.

Pitarch'ın Arbeloa ile yolculuğu 18 Ocak 2025'te başladı. Teknik direktör, oyuncuya "Juvenil A" gençlik takımıyla ilk kez sahaya çıkma fırsatı verdi. Aynı durum, oyuncunun Castilla ile resmî olarak ilk kez sahaya çıktığı aynı yılın 14 Eylül'ünde tekrarlandı.

17 Şubat 2026'da ise en dikkat çekici çıkışı geldi. Arbeloa, oyuncuya Real Madrid A takımı ile ilk resmî maçını da oynattı. Böylece oyuncu, bir yılı geçmeyen bir süre içinde aynı teknik direktörün yönetimi altında üç istisnai ilk maç yaşayan isim haline geldi.

Şimdi ise Fulham'a olası transferi, oyuncunun Real Madrid projesi içinde yükselişinde en büyük role sahip olan teknik direktör Arbeloa ile Pitarch arasındaki ilişkide yeni bir bölümü temsil edebilir.