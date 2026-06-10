Mourinho'nun Avrupa'daki laneti, Real Madrid'de alarm zillerini çaldırıyor

Real Madrid, Álvaro Arbeloa'nın yerine takımın yeni teknik direktörü olarak deneyimli Portekizli José Mourinho'yu göreve getirmeye hazırlanıyor ve sıfırla tamamlanan bir sezonun ardından ulusal ve Avrupa kupalarında yeniden podyuma çıkmayı hedefliyor.

Ancak Mourinho'nun atanması, takımın Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında tarihsel olarak olumsuz bir sicile sahip olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

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"Special One", Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 10 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi (4 beraberlik ve 6 mağlubiyet).

Fransız "stats foot" ağına göre, bu, Avrupa'nın en büyük turnuvasının eleme turları tarihindeki herhangi bir teknik direktörün en uzun galibiyetsiz serisi olarak kabul ediliyor.

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyeti, 8 Nisan 2014'te Chelsea'yi çeyrek finalde Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek galibiyete taşıdığı maça dayanıyor.

Portekizli teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçını, Benfica ile tam da Real Madrid'e karşı (2-1 ve 1-0) kaybetti. Bu maçlar, turnuvanın ilk turunda Benfica'yı Merengue'ye karşı sürpriz bir galibiyete (4-2) taşımasının ardından, son 16 turuna yükselme play-off'larında oynanmıştı.