Portekizli José Mourinho, dokunulmaz oyuncularının listesini net bir şekilde belirliyor ve bu isimlerin kimliğini keşfetmek için uzun bir araştırmaya gerek yok; sezonun başından bu yana Real Madrid'in ilk 11'ine bakmak yeterli.

Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde ve Courtois; Portekizli teknik direktörle birlikte altı resmi maçın tamamında ilk 11'de yer alan tek beş oyuncu şu ana kadar bunlar. Böylece Mourinho'nun yeni Real Madrid projesini üzerine inşa ettiği temel taşları oluşturuyorlar.

Beş isim, beş farklı rol; ancak aralarındaki ortak nokta, Portekizli teknik direktörün mutlak güveni. Mourinho, takımının hatları daha net bir şekilde şekillenmeye başladığı bir dönemde bu beşliye sezonun başından itibaren öncelik verdi.

Açıkçası, bu beş oyuncu her zaman Real Madrid'in kadrosunda özel bir yer edindi ve içlerinden biri önemli bir maça yedek kulübesinden başladığı nadiren görüldü. Ancak geçen sezon, hemen hemen aynı dönemde durum biraz farklıydı.

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Jude Bellingham hâlâ omzundaki sakatlıktan iyileşiyordu; Vinicius Junior ise İspanyol "Marca" gazetesinin bildirdiğine göre ilk 11'de sahaya çıkmak ile yedek kulübesinde oturmak arasında gidip geliyordu.

Mourinho ile birlikte ise işler büyük aksilikler ya da sürprizler olmadan çok daha akıcı bir şekilde ilerledi ve sonuç altı maçta beş galibiyet oldu; takımın belkemiğini oluşturmaya başlayan beşliye açık bir şekilde güvenildi.

Mourinho onlara yalnızca güven vermekle kalmadı, bazılarını takıma daha iyi hizmet edeceğine inandığı şekilde yeniden konumlandırdı ve bu, bu oyunculardan bir kısmının üstlendiği yeni rollerde açıkça görüldü.

Mbappé: Gol makinesi

Kylian Mbappé, performans ve rakamlar bakımından bu beşlinin başında geliyor. Sezona muhteşem bir hücum performansıyla başlayan Fransız, sadece altı maçta yedi gol kaydetti.

Bu olağanüstü gol ortalaması, Fransız yıldızın önünde Real Madrid formasıyla büyük rakamlara ulaşma kapısını aralıyor. Zira mevcut seviyesini koruması hâlinde kulüple sadece iki sezonda 100 gol barajına ulaşabilir; bu rakama ise yalnızca yedi gol daha eklemesi yeterli.

Kuşkusuz Mbappé için göz ardı edilemeyecek bir örnek teşkil eden Cristiano Ronaldo da Fransız golcünün hesaplarında yer alıyor. Portekizli yıldız bu rakama Real Madrid'deki üçüncü sezonunda ulaşmayı başarmıştı. Mbappé ise idolünün gol rekorunu eşitlemeyi hedeflediği tarih olarak takvimine 2 Kasım'ı işaretlemiş görünüyor.

Mevcut başlangıcına bakıldığında, Mbappé'nin İspanya'nın başkentine geldiğinden bu yana en iyi dönemlerinden birini yaşadığı görülüyor ve bu da Mourinho'nun hesaplarındaki özel konumunu açıklıyor.

Vinicius: Patlamayı bekliyor

Diğer yanda, hücum hattındaki partneri Vinicius Junior hâlâ en iyi seviyesine kavuşmayı bekliyor.

Brezilyalı, ligde yalnızca bir gol kaydetti ve buna üç asist ekledi; ancak şimdiye kadar kendisinden alışılagelen hücum netliğini gösteremedi. Zira son dokunuş ve kale önündeki isabet, Real Madrid taraftarının ondan görmeye alıştığı seviyeden hâlâ uzak.

Ancak Vinicius'un performansında dikkat çekmeye başlayan başka bir yön daha var ve bu, Mourinho için goller ve asistler kadar önemli olabilir.

Inter Milano maçında Brezilyalı, savunma açısından büyük bir bağlılık gösterdi ve dokuz kez topu geri kazanmayı başardı; bu, on yıldan uzun süredir bir Real Madrid hücumcusunun ulaşamadığı bir rakam. İşte tam burada, Vinicius'un daha bütünsel olmasını ve katkısının yalnızca hücum tehlikesi yaratmakla sınırlı kalmamasını isteyen Mourinho'nun etkisi ortaya çıkıyor.

Portekizli teknik direktör, Vinicius'un güçlü bir şekilde geri döneceği konusunda zaten uyarıda bulunmuştu ve belki de oyuncunun en iyi versiyonuna kavuşmak için ihtiyaç duyduğu yol, tam da bu taktiksel bağlılık ve kolektif çalışma.

Bellingham: Doğru yere dönüş

Jude Bellingham ise oyuna yeniden dönüşünden bu yana Real Madrid'in en öne çıkan unsurlarından biri hâline gelerek vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. İngiliz yıldız, Dünya Kupası'nda yedi gol kaydettikten sonra son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biriydi ve özellikle forvet arkasında, hücum bölgelerinde hareket ettiğinde fark yaratma yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.

İşte Mourinho'nun onu geri döndürdüğü rol tam da bu. Portekizli teknik direktörün, Bellingham'ı çift sol bek pozisyonunda oynatmak istemediği açıktı; bu rol onu yıpratmış ve en büyük tehlikeyi oluşturabileceği bölgelerden, başta ceza sahası ve çevresinden uzaklaştırmıştı.

Bu nedenle Mourinho onu, ileri çıkmak ve hatlar arasında hareket etmek için daha fazla özgürlük tanıyan yerine geri döndürdü; bu da rakamlarına ve performansına yansımaya başladı. İlk altı maçta Bellingham üç gol kaydetti ve iki asist yaptı; böylece 2023-2024 sezonunda Real Madrid'in en öne çıkan yıldızlarından birine dönüştüğünde sergilediği o muhteşem seviyesinden izler sundu.

Valverde: Mourinho'nun ihtiyaç duyduğu güç

Federico Valverde, bek pozisyonunda oynamak zorunda kaldığı dönemin izleri tamamen silindikten sonra yeniden daha mutlu görünüyor; bu, kariyerinin, Mourinho'nun sürdürmeyi düşünmediği geçici bir bölümüydü.

Ayrıca Uruguaylı artık kanatta da görünmüyor; çünkü takıma bol miktarda fiziksel güç ve dayanıklılık kazandıran bir rol olan orta saha ikilisinin temel bir parçası hâline geldi.

Valverde, orta sahada teknik açıdan mutlaka en yetenekli oyuncu değil; ancak Mourinho ondan bu rolü üstlenmesini istemiyor, çünkü oyun kurma ve teknik beceriler sorumluluğu daha çok partnerleri Tchouaméni ve Bernardo Silva'nın üzerinde.

Valverde'nin görevi ise fiziksel güç, baskı, sürekli koşu ve alanları kapatabilme yeteneğini sağlamak; buna ek olarak takımın orta sahada ihtiyaç duyduğu liderlik kişiliğini sunmak. Bu nedenle etrafındaki diğer isimler değişse bile varlığı Mourinho'nun hesaplarında temel bir unsur hâline geldi.

Courtois: Real Madrid'i kurtarmaya alışkın kaleci

Mourinho'nun beşlisinden söz ederken Thibaut Courtois'yı anmadan bu konu tamamlanmaz. Direkler arasındaki alışılmış rolünü sürdüren Belçikalı, pek çok kez Real Madrid'in maçlarda ayakta kalmasının en önemli sebeplerinden biri olarak öne çıktı.

Belçikalı kalecinin bu parlak performansı Real Madrid taraftarlarına sıradan gelebilir, ancak her sahaya çıktığında belirleyici olmaya devam ediyor. Courtois, Inter Milano karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi, ardından Rayo Vallecano karşısındaki baskı dönemlerinde takımını kurtaran önemli kurtarışlarla yeniden ön plana çıktı.

Buna rağmen kalesini gole kapatmak Real Madrid için hâlâ bir sorun teşkil ediyor ve bu, sorumluluğu yalnızca kaleciye yüklenemeyecek bir sorun; çünkü savunma organizasyonu kolektif bir sorumluluk.

Takım kalesini yalnızca bir kez gole kapadı, o da Malaga karşısındaydı; bu da asıl mücadelenin Courtois'yı aşarak savunma sisteminin bütününe uzandığını ortaya koyuyor.

Kaleci üzerine düşeni yapıyor, ancak Real Madrid'in kalesini korumak tüm oyuncuların çabasını gerektiriyor ve Mourinho bunu çok iyi biliyor.

5 oyuncu: Mourinho'nun projesi buradan başlıyor

Sonuç olarak, José Mourinho'nun önündeki tablo net görünüyor. Beş oyuncu artık yeni Real Madrid'in belkemiğini oluşturuyor: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde ve Courtois.

Her birinin farklı bir rolü, her birinin Portekizli teknik direktörün sistemi içinde belirli bir görevi var; ancak aralarındaki bağ, Mourinho'nun onlara en baştan verdiği güven.

Sezon hâlâ uzun ve değişikliklerin geleceği kesin; maçlar ardı ardına geldikçe rotasyona gitme ve bazı unsurları dinlendirme ihtiyacı ortaya çıkacak. Ancak teknik direktör, temel oyuncularının kimliğini çoktan belirlemiş görünüyor.

Real Madrid'in başlangıcına ve elde ettiği sonuçlara bakıldığında, Mourinho'nun bu beşliye duyduğu güveni nasıl kullanacağını ve etrafına güç, tecrübe, hız ve fark yaratma yeteneğinin bir karışımına sahip bir takımı nasıl kuracağını çok iyi bildiği görülüyor.

Sadece beş oyuncu altı maçın tamamına ilk 11'de başladı, ancak etkileri sadece kadroda yer almanın ötesine geçiyor; çünkü onlar şu ana kadar Mourinho'nun kupalar için mücadeleye taşımak istediği Real Madrid'in ilk hatlarını temsil ediyor.