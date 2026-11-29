Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Deportivo Alaves'in teknik ekibini oyunun yeniden başlamasını geciktirmek amacıyla yedek kulübesinden sahaya kasıtlı olarak iki top atmakla suçladı ve hakem kurallarının öngördüğü şekilde takımın teknik direktörü Quique Sánchez Flores'in oyundan atılması gerektiğini savundu.

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İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre, Mourinho, Real Madrid-Alaves maçının ardından düzenlenen basın toplantısında hakem Soto Grado'nun olaya yaklaşımını eleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, hakemin Bask ekibinin yedek kulübesindeki davranışlara göz yumduğunu ve kuralların gerektirdiği disiplin işlemini uygulamadığını savundu.

Real Madrid teknik direktörü şunları söyledi: “Zaman geçirme konusunda son derece hoşgörülü bir hakemle karşılaştıkları için şanslıydılar. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama teknik ekipten birinin sahaya top atmasının teknik direktörün oyundan atılmasını gerektirdiğini söyleyen son derece açık bir kuralı görmezden gelecek kadar hoşgörülüydü.”

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahaya iki kez top attılar ve hakem hem bu olaya hem de kaybedilen saniyelere karşı son derece hoşgörülü davrandı.”

Mourinho, Alaves'i galibiyetinden dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi ancak kendisini rahatsız eden şeyin yedek kulübesinden sahaya top atılması olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Oyunun temposunu düşürmeyi ve efektif oyun süresini azaltmayı başardılar, bu da işimizi daha da zorlaştırdı.”

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Deneyimli teknik adam şöyle devam etti: “Quique'yi planı için tebrik ediyorum ama onu suçladığım tek şey, yakışıksız bir davranış olduğu için, sahaya top atılması. Bu, artık futbolda kimsenin yapmadığı bir şey.”

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Mourinho'nun işaret ettiği kural, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) oyun kurallarının 12. maddesi kapsamında teknik ekip üyelerinin ve yedek kulübesinin davranışlarını düzenleyen hükme dayanıyor.

Kurala göre, herhangi bir kişinin eli ya da ayağıyla sahaya kasıtlı olarak bir cisim atması, oyundan atılmayı gerektiren bir ihlal sayılıyor.

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Mourinho'nun dayandığı maddede, hakemin sorumlu davranmayan teknik ekip üyelerine karşı işlem yapacağı belirtiliyor. Buna göre hakem, bu kişileri uyarabiliyor, sarı kartla ihtar edebiliyor ya da kırmızı kart göstererek teknik alan da dahil olmak üzere sahadan ve çevresindeki alanlardan uzaklaştırabiliyor.

İhlalden sorumlu kişinin belirlenemediği durumlarda ise kural, teknik alanda bulunan baş antrenörün cezalandırılmasını öngörüyor.

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Denis Suárez top atıldığını yalanladı

Buna karşılık Alaves oyuncusu Denis Suárez, maçın ardından takımının galibiyetini değerlendirmek üzere “Gigantes” programına konuştu ve Mourinho'nun suçlamalarını yalanlayarak olayın aslını açıklamaya özen gösterdi.

Orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Hayır, hayır, hayır. Bu, maçın sonunda iki topu uzaklaştırdığımızda oldu. Yedek kulübesinin arkasında cam bir bariyer var, top ona çarpıp sahaya geri döndü.”

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Suárez şöyle ekledi: “Mourinho olaya sırtı dönük duruyordu, bu yüzden sahaya top attığımızı düşündü. Yedek kulübesinde hiç topumuz yok. Hatta takımlar artık yedek kulübesinde top tutmuyor, toplar sahanın etrafına dağıtılmış konilerin içine konuyor.”

Orta saha oyuncusu yaşananların aslını şöyle açıkladı: “Mourinho olayı görmemiş olabilir çünkü sırtı dönüktü ve sahaya bakıyordu. Ama olan şu: İki top uzaklaştırıldı, yedek kulübesinin arkasında, VIP koltuklarının üzerindeki cam bariyere çarptı ve sahaya geri döndü.”