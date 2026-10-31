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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
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Mourinho'nun açıklamasının ardından: Real Madrid'in yıldızı Racing maçında yok olabilir

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
F. Valverde
İspanya

Real Madrid'in yıldızı Fede Valverde, yarın pazar günü oynanacak Racing Santander maçında yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya. Karşılaşma, La Liga'nın 11. haftasında oynanacak.

AS gazetesi, yapılan tetkiklerin Valverde'de endişe verici bir sakatlık bulunmadığını ortaya koyduğunu, ancak oyuncunun maç öncesi antrenmanlara katılmadığını aktardı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Valverde'nin ilk 11'de yer almayacağını teyit etti; ancak oyuncu artık takımla birlikte seyahat edememe tehlikesiyle de karşı karşıya.

Mevcut göstergeler, Valverde'nin Santander'e gitmeyeceğine işaret ediyor. Kararın önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor; zira takımın kadrosu geç saatlerde açıklanacak.

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La Liga

01 Kas 2026

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Fede Valverde, bugün cumartesi sabahı yapılan Real Madrid antrenmanında sahaya çıkmayarak en dikkat çeken eksik isim oldu.

Kulüp henüz kesin bir açıklama yapmamış olsa da, kulüpten gelen göstergeler, Uruguaylı oyuncunun takımla birlikte seyahat etmeyeceğine ve dinlenmeye çekileceğine büyük ölçüde işaret ediyor; bu durumda AEK Atina karşılaşması da başlangıçta göz önünde bulunduruluyor.

Yarınki maçta sağ bek mevkisi Denzel Dumfries ya da Trent Alexander-Arnold'a emanet edilecek.

Mourinho, basın toplantısında bu konuyu hiçbir muğlaklığa yer bırakmadan bizzat teyit ederek şunları söyledi: "Yarın Valverde ilk 11'de yer almayacak."

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