Mourinho nereye, Matic oraya! Sırp oyuncu Portekizli teknik adamdan neden vazgeçemediğini açıkladı

Bu kez İtalya'da buluşan Matic ile Mourinho'nun yolları üçüncü kez kesişiyor.

Bedelsiz olarak Serie A'nın yolunu tutan Nemanja Matic, Jose Mourinho'nun kendisi için kusursuz teknik direktör olduğuna inanıyor.

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Nemanja Matic, Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Matic'le ilk olarak 2014'te, Chelsea'de birlikte çalışma fırsatı bulan Mourinho, deneyimli orta saha oyuncusunu üç yıl sonra Manchester United'a transfer etmişti.

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Mourinho 🤝 Matic



Roma'da tekrar buluştular 🇮🇹pic.twitter.com/7yZLmWUhlb — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 14, 2022

Ne söyledi?

Matic neden Mourinho'yla çalışmayı tercih ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Aramızda güzel bir bağ var. Buraya gelme sebeplerimden biri de bu."

"Onunla çalışmak her zaman kolay değil, bazen zor da olabiliyor. Ama o kazanmayı bilen biri. Bu tam olarak teknik direktörümde görmek istediğim şey."

"Sahip olduğu enerjiyi oyunculara aktarabiliyor. Umarım birlikte büyük şeyler başarabiliriz."

Matic'in Mourinho yönetimindeki karnesi

Chelsea'de Portekizli teknik adamın vazgeçemediği isimlerden biri olan Matic, 2014/15 sezonunda Londra ekibiyle Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Aralık 2015'te Chelsea'den ayrılıp altı ay sonra Manchester United'ın başına geçen Mourinho, 2017'de 45 milyon euro bonservisle Matic'i transfer etti.

İkili burada birlikte kupa kaldıramasa da Matic orta sahanın önemli figürlerinden biri oldu. Manchester'daki ilk sezonunda Premier Lig'de 36 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerin 33'ünde 90 dakika sahada kaldı.