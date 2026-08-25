Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, İspanya La Liga'nın ilk haftasından ertelenen ve yarın akşam «Santiago Bernabeu» stadında oynanacak Real Sociedad karşılaşması öncesinde, takımı ilgilendiren birçok önemli konu hakkında konuştu.

Bu karşılaşma, açılış haftasında Espanyol'u 2-1 gibi zorlu bir skorla mağlup ettikten sonra üst üste ikinci galibiyetini almayı ve Mourinho yönetimindeki güçlü çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Kraliyet takımı için büyük önem taşıyor.

Real Madrid, La Liga'ya Elche'yi 5-0 gibi büyük bir skorla yenerek başlayan Barcelona ile erken başlayan rekabet ortamında, saha ve seyirci avantajını değerlendirerek üç yeni puan toplamayı ve puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi umuyor.

Real Madrid ile Real Sociedad karşılaşması, Kraliyet takımının bazı oyuncularının 2026 Dünya Kupası'nın son aşamalarında yer alması nedeniyle ilk haftadan ertelenmiş ve maç için yeni bir tarih belirlenmişti.

Mourinho: Bernabeu'da özel bir karşılama istemiyorum

Mourinho, Real Sociedad karşılaşması hakkında şunları söyledi: «Kendi sahamızdaki ilk maç, ama 19 maçtan biri. Her puan önemli. Hedefimiz, bunu hak eden, net bir kimliğe ve büyük oyunculara sahip olan ve maçı bizim için zorlaştıracak bir takıma saygı duyarak kazanmak.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Espanyol karşısında rakip takımın taraftarlarının desteğini hissettik, yarın ise kendi taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Takımın aynı galibiyet açlığını, ruhu, direnme yeteneğini, gücü ve sükûneti göstermesini, taraftarların da bunu görüp hissetmesini diliyorum.»

Portekizli teknik direktör, Real Madrid oyuncularının fiziksel durumu hakkında da konuştu: «Espanyol maça bizde olmayan bir sertlik seviyesiyle çıktı. Daha uzun süredir çalışan oyunculardan oluşan temel bir yapımız var ve maç oynamak, normal fiziksel duruma ulaşma sürecini hızlandırıyor.»

Şöyle devam etti: «Oyuncuların maçlarda yer alması gerekiyor, örneğin Cucurella gibi. Nesnel ve bilimsel verileri kullanıyoruz ve bunları benim tecrübemle harmanlıyoruz, ayrıca sezgi de önemli.»

Santiago Bernabeu stadına dönüşü hakkında Mourinho şunları söyledi: «Bernabeu'nun beni özel bir şekilde karşılamasını istemiyorum, aksine takımı tutkusuyla karşılamasını istiyorum. Bir noktada, geçen sezon bu sevgi zor bir dönemden geçiyordu, ama şimdi sıfırdan başlamıyoruz.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Ben önemli değilim. Duygularımı kontrol edebilir ve maça normal bir şekilde çıkabilirim, ancak üç puan için oynandığından bu sıradan bir maç değil. Takımın geçen sezon hissettiğinden farklı bir şey hissetmesini istiyorum.»

Mourinho, Vinicius'a yapılan muameleyi eleştirdi

Mourinho, Brezilyalı Vinicius Junior'ın sahada maruz kaldığı muameleye değinerek, ona diğer oyunculara kıyasla farklı davranıldığını vurguladı.

Şunları söyledi: «Geçen sezon iki takımın tüm maçlarını izlemedim, bu yüzden fazla bir şey söyleyemem, ama söyleyebileceğim şey, Vinicius'a diğer oyunculara kıyasla yapılan muamelede net bir fark olduğu.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Bir kısır döngüye girdi, rakipler bunu ona yapabileceklerini hissediyor ve gerçekten de yapıyorlar. Bu, küçük çocuklara benziyor; onlara izin verdiğiniz noktaya kadar gidiyorlar. Bu, hoşuma gitmeyen bir muamele.»

Mourinho, Vinicius'un maruz kaldığı olaylardan biri hakkında konuştu: «Bir saldırı niteliğinde bir tekmeye maruz kaldı ve bu kırmızı kart olmalıydı. Bazı şeyler dışında, hakemliği çok beğendim.»

Şunları ekledi: «Hakemin Vinicius'a yapılan tekme olayını görmemesini anlıyorum, dördüncü hakemin de bunu istememesini anlıyorum, ancak video teknolojisi için, işini pek iyi yapmadığını söyleyebilirim.»

Portekizli teknik direktör, İspanyol hakemliğine olan güvenini vurgulayarak şöyle konuştu: «İspanyol hakemliğine her zaman güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. 'O, Negreira'nın arkadaşı' gibi bir şekilde düşünmüyorum. Maç sonuçlarını etkileyen kararlar aldılar, ama bu olur.»

Vinicius'un baskılarla nasıl başa çıktığı konusunda Mourinho şunları açıkladı: «Sahanın içinde ve dışında yaşanan şeyler var. Tepkiler, eğer ırkçılık veya homofobi kaynaklı değilse, bence onları kontrol edip geliştirebilir.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Oyuna, tekmelere ve penaltılara gelince, bunlar hakemin sorumluluğu. Bu durumda hakem yerine yargıç demeyi tercih ederim.»

Gülerek şöyle devam etti: «Ve kendi kişiliğimle, eğer bunu bana yapsalardı, belki de kırmızı kart görürdüm. Rakip stadların taraftarlarıyla olan ilişkisi ise üzerinde çalışabileceğimiz bir konu.»

Mourinho: Daha sakin biri oldum

Kişiliği ve içinde bulunduğu dönemdeki sakinliği hakkında Mourinho şunları söyledi: «Bu yeni bir şey değil. Kendimi daha sakin hissediyorum ve duygularımı daha iyi kontrol ediyorum. Zorlu durumlar gelecek, ama tembellik eden hiç kimse görmedim ve Real Madrid için çalışmaları hoşuma gidiyor.»

Sözlerine şöyle ekledi: «Belki de bu, buradaki oyuncuların ve çalışan insanların beni kişiliğimin karanlık tarafından korumasından da kaynaklanıyor.» Ardından güldü.

Mourinho, Real Madrid'in mevcut kadrosundan memnun olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: «Bana göre kadro tamam, ancak transfer dönemi hâlâ açık. Oyunculardan birinin gelip size ayrılmak istediğini söyleyip söylemeyeceğini bilemezsiniz.»

Şöyle açıkladı: «Prensipte bunu beklemiyorum, ama bu olabilecek bir şey. Aklımda kadro tamam ve hiçbir şey talep etmiyorum. Mutluyum ve biri ayrılsa bile mutlu olmaya devam edeceğim.»

Mourinho, Bellingham, Vinicius ve Mbappe üçlüsünden bahsetti

Jude Bellingham, Vinicius ve Kylian Mbappe arasındaki taktiksel uyum hakkında Mourinho şunları söyledi: «En zor şeyle karşılaşmayacağım, çünkü bu, üst düzey oyunculara sahip olmadığınızda ya da bir sakatlık yüksek seviyeli oyunculara sahip olmanızı engellediğinde yaşanır.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Rakiplere fazla alan açmak istemiyorum ve bu konudan ancak oynayıp kaybettikten sonra konuşurum. Üçünü de istiyorum, artıları her zaman telafi eder ve ben de yardımcı olmaya çalışmak için buradayım.»

Uruguaylı Federico Valverde için tercih ettiği mevki hakkında Mourinho şunları söyledi: «İhtiyaç nedeniyle bazı teknik direktörler onu sağ bek olarak oynatmak zorunda kaldı. Bana göre o, orta saha oyuncusu. Bundan sonra, hedeflere ve rakibe göre daha ileride konumlanabilir ya da konumlanmayabilir.»

Real Madrid'in teknik direktörü, Carlos Espi'nin Mbappe'nin yanında oynayabilme olasılığı hakkında şöyle konuştu: «İkisini birlikte görebiliriz. Hazırlık döneminde takım olarak gelişme kaydettik, bunu Endrick ile de yaptık.»

Şunları açıkladı: «Espi farklı nitelikte bir oyuncu. Espanyol geriye çekilmişti ve Kylian bireysel oyuna katılmak için geriye çekilmeye çalışıyordu. O anda Carlos'un önemli olabileceğini düşündüm, ayrıca Trent'in varlığıyla kaliteyi de artırıyor.»

Tchouameni'nin sıkıntısı ve endişe yaratan Endrick'in sakatlığı

Fransız Aurelien Tchouameni'nin durumu hakkında Mourinho şunları söyledi: «Dünya Kupası'nda çok zorlandı ve bu doğal bir şey. İki maçta oynamadı, ama yarı finalde yer aldı.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Bir sorunu var ve tatil dönemi yeterli olmadı. Oyuncu denemek istiyor ve zaten denedi de, ama sezona sıkıntı çekerek başlayamayacağına karar verdik.»

Mourinho, Brezilyalı Endrick'in durumuna değinerek şöyle konuştu: «Size söyleyemem. Kasta bir sorun var ve tendonu etkiliyor.»

Şunları ekledi: «Çok sevdiğim bir oyuncu ve başka kulüplerden birçok teklif aldı. Ben onu istedim, bu yüzden kiralanmadı ya da satılmadı.»

Sözlerine şöyle devam etti: «Ancelotti ile ilk kadroya yetişeceğinden emin değilim, ama Carlo benim arkadaşım ve doğrudan beni arayacak.»

Sezon başındaki fiziksel hazırlık eksikliği ve maç yoğunluğuyla ilgili olarak Mourinho şunları söyledi: «Bunda bir haksızlık görmüyorum. La Liga'ya sağduyulu davrandığı ve başlangıcı bir hafta daha ertelediği için teşekkür etmeliyim, çünkü bu bir sorun teşkil edecekti.»

Şöyle açıkladı: «Eğer bu maç yığılması varsa, bunun nedeni buna yol açan olumlu bir durum. Haftada üç maç oynamamız gerekiyor ve eğer bir oyuncu gereğinden fazla zorlanırsa, o oynamayacak ve başka bir oyuncu sahaya çıkacak.»