Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, özellikle Mérengler'in 2-1 kaybettiği derbi krizinin ardından hakemlerle olan ilişkisi hakkında konuştu.

As gazetesi, Mourinho'nun Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Mourinho şöyle konuştu: "Hakemlerle ilişkim mi? Sorunun benim şahsımda yattığını düşünmüyorum. Sorun, belirli bir kulübe geldiğimde karşılaştığım şanssızlık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Burada, Real Madrid'de, Negreira meselesinin önemli bir aşamasını yaşadım. Kimsenin bu olaydan haberi yoktu, ama biz onu yaşadık. Bu gerçekleşti."

Şu vurguyu yaptı: "Sonrasında ayrıldım ve şimdi herkes olayı biliyor. Ama ben başka bir şey düşünüyordum; Türkiye'de, büyük bir Türk skandalının ardından bu tür durumlar başıma çok sık geliyordu."

Mourinho, Real Madrid'e dönüşünün ayrıntılarını şöyle hatırladı: "Normalde önce bir iletişim olur, sonra ortada gerçekten bir şey olduğunda gürültü kopar. Ama burada tam tersi oldu. Hiçbir iletişim yokken gürültü koptu. Benfica'daydım, mutluydum. Burası benim için özel bir kulüp, evime 10 dakika uzaklıkta ve bu 20 yıldır gerçekleşmemiş bir şeydi."

Şunları belirtti: "Kulübün köklü bir değişime ihtiyacı vardı. Üç yıllık sözleşmem uyarınca orada kalacağımı düşünüyordum. Sonra gürültü başladı. Olaya şaşırdım ve ona önem vermedim. Kendi kendime, sadece bir söylenti, dedim."

Dikkat çekti: "Real Madrid sezonun ortasında teknik direktörünü değiştirmiş, ardından Arbeloa gelmişti. Sonuçlar henüz belli değildi ve gürültü başladı. Ama kimse bana bir şey söylemedi. Söylentiler başladığında, kendi kendime bunun doğru olamayacağını söyledim. Olayın gerçek olabileceğini hiç düşünmedim."

Prestianni ve Vinicius olayı hakkında ise şöyle yorum yaptı: "Bizim için çok hassas ve zorlu bir noktaydı, çünkü sonunda Prestianni men edildi, hem de ırkçılık nedeniyle değil. Tamamen kontrolden çıkmış bir durum yüzünden, kamuoyunun ve esasen pek çok fırsatçının kurbanı oldum."

Sözlerine ekledi: "Elinizde bunun doğru olmadığını söyleyen bir oyuncu var. Ve kimsenin bunun doğru olduğuna dair bir kanıtı yok. Bir tavır alamıyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin, kamuoyu yine de hatalı olacak. Bu hikâyenin sonunda gerçekten hoşuma giden şey, bir yanda harika bir gencin, diğer yanda da örnek bir gencin olmasıydı."



