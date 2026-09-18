Mourinho ne yapıyor? Madrid derbisi öncesi sürpriz karar soru işaretleri yarattı

Real Madrid, pazar günü başkent derbisinde Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanırken, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun programında dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Mourinho, medya karşısına çıkışını cumartesi sabahı Valdebebas'ta yapılması planlanan takım antrenmanından sonraya erteleme kararı aldı.

Real Madrid cumartesi sabahı saat 10.30'da antrenman yaparken, Mourinho basın toplantısını öğleden sonra 15.30'da, yani antrenman seansının bitiminden yaklaşık 5 saat sonra düzenleyecek. Derbinin pazar günü saat 16.15'te Metropolitano Stadı'nda oynanacağı düşünüldüğünde, bu zamanlama önceki maçlardaki programına kıyasla alışılmadık bir durum.

"Sport" gazetesi, bu değişikliğin dikkat çektiğini, özellikle takım antrenmanı ile basın toplantısı arasındaki aranın Real Madrid ile Santiago Wanderers arasında oynanacak 20 Yaş Altı Kıtalar Kupası finaliyle çakıştığını belirtti. Söz konusu final cumartesi öğle saatlerinde Santiago Bernabeu Stadı'nda başlayacak.

Mourinho'dan altyapıya belirgin ilgi

Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne dönüşünden bu yana genç takımları takip etme konusunda artan bir ilgi gösterdi. 5 Eylül günü, yardımcı ekibinin bazı üyeleriyle birlikte Castilla'nın Alfredo Di Stefano Stadı'nda Juventud Torremolinos ile oynadığı maçı izlemeye özen gösterdi. Ayrıca hazırlık döneminde akademiden birçok oyuncuya sahne alma fırsatı tanıdı ve seviyelerini övdü.

Portekizli teknik direktör, Castilla oyuncuları hakkında olumlu konuşarak, alt takımdan oyuncuları A takıma katma konusundaki ilgisine işaret ederek şunları söylemişti: "Castilla'dan aldığım tüm oyuncuları seviyorum."

Bu politika, genç takımın en dikkat çekici oyuncularından biri olan Thiago Pitarch'ın, Mourinho'nun A takıma dair ilgi çemberine girmesinin ardından 20 Yaş Altı Kıtalar Kupası finalinde yer almaması sürecinde geldi.

Kamp uygulaması yeniden gündemde

Mourinho ayrıca, maçlar öncesi oyuncuların bir arada toplanması fikrini yeniden gündeme getirdi. Bu, Real Madrid'deki ilk döneminde, özellikle Santiago Bernabeu'da oynanan maçlar öncesinde sıkça başvurduğu bir politikaydı.

Portekizli teknik direktör daha önce, meselenin illa birlikte konaklamakla ilgili olmadığını, zihinsel odaklanma ve maça hazırlıkla ilgili olduğunu açıklamıştı. Ve şöyle demişti: "Uyumak ya da uyumamak duruma bağlıdır."

Malaga maçının hazırlığı sırasında bir seferinde Real Madrid taktik bir toplantı düzenlemiş ve oyuncular birlikte yemek yemiş, ardından çoğu evlerine dönüp ertesi gün programlarına devam etmişti. Bu durum, Mourinho'nun bu tür ayrıntılarla başa çıkmadaki esnekliğini yansıtıyor.