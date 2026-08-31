Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Inter Miami yıldızı ve Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin milli takım kariyerini sonlandırma kararını açıklamasının ardından bu karara yorum yaptı.

Messi, "Instagram" hesabında paylaştığı resmi açıklamada şunları yazdı: "O son maçın üzerinden bunca zaman geçtikten ve uzun bir düşünme sürecinin ardından, herkese milli takımla oynamayı bırakma kararı aldığımı duyurmak istiyorum."



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Şöyle devam etti: "Bu acı verici bir karardı ve hâlâ içimde derinden acıtıyor, ama zamanının geldiğinin farkındayım. Size yemin ederim ki her zaman elimdeki her şeyi ortaya koydum; sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de. Bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbol aracılığıyla sizlere Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her zaman mücadele ettim ve sahip olduğum her şeyi verdim."

Mourinho, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumda şunları yazdı: "Muhteşem ve unutulmaz bir milli takım kariyeri için seni tebrik ediyorum. Bir sonraki Copa America ve bir sonraki Dünya Kupası, senin yokluğunda eskisi gibi olmayacak."



