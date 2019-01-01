Mourinho: Messi topu aldığında onu durdurmak için kafese ihtiyacınız var

Jose Mourinho, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı tılsıma şaşırmadığını belirtti.

'ın eski patronu Jose Mourinho, 'nin sadece 'kafes' ile durdurulabileceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Manchester United'ı 3-0 mağlup eden , yarı finalde bir başka İngiliz takımı ile karşılaşacak.

Mourinho, eski takımı Manchester United'ın Barcelona'ya kaybetmesi hakkında yorumlarını dile getirdi:

"Manchester United'ın taktiği farklıydı. İlk maçta orta sahayı tutmaya çalıştılar. Messi'nin pozisyonunu anlamak kolay ancak onu tutmak için bir kafese ihtiyacınız var. İlk maçta United bu bölgeyi iyi kontrol etti ancak ikinci maçta bu tutum değişti. 1-0 geriye düşen United farklı bir şey denemek istedi ancak Messi topu aldığında sen artık ölü birisindir."

"Bu yüzden Messi'yi teke tekte durdurma fikrinden hiç hoşlanmadım. Messi için bir kafes yaratmalısın. Barcelona ise Barcelona. United'dan daha iyi oyunculara sahipler dolayısıyla kazanmaları çok normal."

Barcelona, 1 Mayıs Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Liverpool'u sahasında ağırlayacak.