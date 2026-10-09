Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın savunmacısı Dean Huijsen'i, gazetecilerin saldırısına uğramasının ardından savundu.

Mourinho, La Liga'daki Villarreal maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Size daha önemsiz olaylardan bahsedeceğim. Zavallı Dean Huijsen, Thiago Pitarch evine gitmeden önce aracıyla onun evinin önünde durmuştu. Araç duruyordu ve Huijsen bir mesaj yazıyordu. Ama olay, saatte 200 kilometre hızla otoyolda araç kullanırken üstüne bir de mesaj yazan bir suçlu olmakla suçlanmasına benzer bir şeye dönüştü!"

Şöyle devam etti: "Bu yüzden diyorum ki bu durum gülünç, gülünç. Bir hikâye dinlemek ister misiniz? Size anlatayım; her ne kadar işlerin keyfini kaçıracak bir şey olmamasını umut etsem ve dilesem de, çünkü futbol her zaman futboldur."

Şunları ekledi: "İşte hikâye: Real Madrid'in kadrosunda tek bir sakat oyuncu bile bulunmadan ekim ayının ortasına ulaştığı, son on yıldaki ilk sefer bu."









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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an sakat olan oyuncular ise geçen sezona dayanan sakatlıklar yaşıyor. Bizimle antrenmanlara fiilen başlamış olan Militao'nun sakatlığı geçen sezondan kalma. Rodrygo da öyle, Asensio da öyle, Mendy de öyle."

Şöyle noktaladı: "Real Madrid'de hiçbir sakat oyuncunun bulunmadığı on yıldaki ilk sefer bu. Bu iyi bir hikâye değil mi? Öyle değil mi? Ama bu hoşunuza gitmiyor. Bu, hoşunuza gitmeyen bir hikâye."