Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, dün cumartesi Celta Vigo karşısında alınan galibiyetin ardından bu kadar zorlu bir maç oynamayı beklemediğini itiraf etti.

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Mourinho, İspanyol AS gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Normalde milli aranın ardından pazar günü oynamak ideal durumdur ama Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu mümkün değil. Fiziksel olarak zorlanan, tam hazır olmayan oyuncular gördüm."

Mourinho şöyle devam etti: "Biraz hayal kırıklığına uğradığım açık, çünkü daha iyi oynamamızı istiyorum ama aynı zamanda onlarla gurur duyuyorum. Oluşturdukları grupla da. Kazandığımız 3 önemli puanla da."

Mourinho, 93 dakikada 4 gol atan Espi'nin yetenekleri hakkında ise şunları söyledi: "Belirli özelliklere sahip oyuncular söz konusu olduğunda, ki ilk 11'de oynayamayacağını ya da 90 dakika oynayamayacağını söylemek istemiyorum, takımın oyun tarzı daha çok kolektif oyuna ve pas alışverişine dayanıyor. Merkezdeki hareketlere de. O ise bir ceza sahası golcüsü."

Portekizli teknik adam ekledi: "Yalnızca savunma yapan bir rakip karşısında üstünlüğü ele geçirdiğimizde, onun oyun tarzı korkutucu oluyor. Ceza sahası içinde büyük bir kaliteye sahip. Sırtı kaleye dönük oynuyor, kafa vuruşlarında başarılı, ön ve arka direğe hücum ediyor. Bir ceza sahası golcüsü için çok fazla özelliği var."

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Mourinho sözlerini sürdürdü: "Tarih, onun gibi fazla dakika almadan maçları belirleyen insanlarla dolu. Ondan memnunuz. Kylian'ın yedek kulübesinde oturması mı yoksa kendisinin daha fazla oynaması mı gerektiği tartışmalarına girmeyen türden gençlerden..."

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Mourinho devam etti: "Geliştiğini biliyor; teknik direktörünün, takım arkadaşlarının ve taraftarlarının saygısını kazanıyor. Mutlu. Ona ilk 11'de forma, 90 dakika ya da daha fazla süre verme fırsatı bulmayı umuyorum."

Mourinho, takımına yönelik ıslıklar hakkında da şunları söyledi: "Sanırım taraftarları eleştirmediğimi anladın. Bunu asla yapmam. Çünkü karar onların. Ama işler daha zor oluyor. Taraftar desteğiyle oynamak, kendi tribünlerine karşı oynamaktan daha kolay."

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Mourinho ekledi: "Deplasmanda oynuyorsan ve seyirci sana düşmansa, bu bir motivasyon kaynağıdır. Ama bunun kendi sahanda yaşanması daha zor. Bu durumda nasıl oynayacağını bilmen gerekiyor. Bunun yardımcı olmadığı açık. Ama nasıl oynayacağını bilmen gerekiyor."

Mourinho şöyle açıkladı: "Bu baskıya nasıl dayanacağını bilmek de bir Real Madrid oyuncusunun özelliklerinden biridir. Devam etmek ve risk almaktan korkmamak da. Onlar da bu güce sahip oldular."

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Mourinho, dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında Courtois'nın yeri sorulduğunda ise şunları söyledi: "O, dünyanın en iyi kalecisi. Ballon d'Or'u kazanan tek kaleci Yaşin. Futbol tarihinde Ballon d'Or kazanan bir kaleci yok. Gerçek bu. İnsanlar hücum oyuncusuna daha çok değer veriyor."

Mourinho sözlerini sürdürdü: "Ama yıllardır dünyanın en iyi kalecisi olduğundan hiç şüphem yok. Sona yaklaşan Neuer'le birlikte... Göremiyorum... Ona çok yakın olan kimseyi göremiyorum. Ama Lunin'i çok seviyorum. Onu çok seviyorum."

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Mourinho devam etti: "O da Espi ile aynı kategoriye koyabileceğimiz bir oyuncu. Daha fazla süre almayı hak eden bir oyuncu ama durumu bu. 1970'lerde Portekiz'de çok ünlü bir teknik direktör vardı ve şöyle demişti: Sen Avrupa'nın en iyi kalecisisin."

Mourinho anlatmaya devam etti: "Kaleci de ona sordu: Peki neden oynamıyorum? O da şu cevabı verdi: Çünkü diğeri dünyanın en iyi kalecisi. Lunin ve Thibaut için durum biraz buna benziyor."

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Mourinho, Vinicius'un daha özgür olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Dün, yedek kulübesinde ya da ilk 11'de olmasının önemli olmadığını söyledim. Pazartesi günü bana bu soruyu sormaman ve konuşacak pek bir şeyiniz kalmaması için yaramaz bir genç olacağım ve hikâyeyi bitireceğim: Salı günü ilk 11'de olacak."

Mourinho, Espi'nin gelişimindeki rolü ve oyuncunun soyunma odasındaki büyük sevinci hakkında ise şunları söyledi: "Hayır, hayır. Bak, Carlos... Levante'nin Portekizli teknik direktörü onun kariyerinde benden daha önemliydi. Büyümesine ve gelişmesine yardımcı oldu. Onu, bir santrfora, ceza sahası içinde bir oyuncuya ihtiyaç duyduğumuzda seçenekler arasında yer almasını sağlayacak bir oyun seviyesine çıkardı..."

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Mourinho devam etti: "Joni ve José Ángel önüme 5 isim koydu ve o da bunlardan biriydi. Bu yüzden asıl övgü Levante'nin Portekizli teknik direktörüne ait. Bana değil."

Mourinho ekledi: "Ben yalnızca biraz daha gelişmesine yardımcı olmaya ve kolay olmayan bir rolü üstlenmesi için onu motive etmeye çalışıyorum. Çünkü bu, maçlara ilk 11'de başlamadığını ve oyuna girdiğinde de kritik anlarda girdiğini hissetmek anlamına geliyor. Bana düşen pay ise çok az ya da hiç."

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Mourinho, acil bir durum beklemeden Mbappe ile Espi'yi birlikte oynatma ihtimaliyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bunu yapabilirim ama topu kaybettiğimizde, orada kenar çizgisinde duran ben, geçiş anında sahaya girip geçişte yer alanlardan birini tokatlamak zorunda kalırım. Çünkü iki net forvetle oynamak, kanat oyuncularının merkezde savunma yapması gerektiği anlamına geliyor."

Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kesinlikle Diomande'nin, Vinicius'un ya da Arda'nın rolü olmayacak. Belki bir ölçüde Diaz'ın. Ama kanat oyuncularımızın özelliklerine bakıldığında, net bir 4-4-2'ye uygun değiliz."