Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Yunanistan'da AEK Atina karşısında oynadıkları yorucu mücadelenin ardından takımının içinde bulunduğu koşulları gerekçe göstererek, Mestalla Stadı'nda Valencia ile oynayacakları maça ilişkin endişelerini dile getirdi ve karşılaşmanın zorluğuna vurgu yaptı.

Mourinho, Valencia maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Bu maç, tüm İspanya La Liga'daki en zor maçlardan biri."

Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "Valencia'nın teknik direktörü son derece zorlu biri. Büyük bir tecrübeye sahip, ne istediğini biliyor ve takımlarla çalışırken net bir felsefesi var. Bu nedenle çok zor bir maç olacak. Yarınki maçtan korku duyuyorum. Korku derken tırnak içinde söylüyorum."

Mourinho'nun uyarısı, oyuncuların dinlenme ihtiyacı ile önümüzdeki uluslararası ara dönemde milli takımlarına katılmak zorunda olmaları arasındaki denge üzerine bir değerlendirmeyle birlikte geldi. Portekizli teknik adam şunları açıkladı: "Milli takım benim sorunum değil ve bir oyuncunun ülkesini temsil etme onurunu yaşaması beni hiç endişelendirmiyor. Benim için asıl mesele yarınki maç; hazır durumda olan, maça hazırlanmak için tam bir hafta süreye sahip olan ve takımının nasıl oynayacağı konusunda hiç endişe duymayan bir teknik direktör tarafından çalıştırılan bir takıma karşı oynayacağız."

Antrenman tesisinde kalmak ve La Liga'ya iğneleyici eleştiri

Aynı bağlamda Mourinho, Yunanistan dönüşünün ardından oyuncularının toparlanmasına yardımcı olmak için bazı önlemlere başvurduğunu açıkladı ve şöyle konuştu: "Sabah üçte vardık, ancak Valdebebas'ta kaldık ve iki saat fazladan uyumak için hiçbir oyuncu evine gitmedi."

Oyuncuların fiziksel durumu hakkında ise şunları söyledi: "Bana ulaşan göstergeler olumlu, işleri felaket bir tabloymuş gibi abartmaya gerek yok."

Portekizli teknik adam, oyunculara tanınan dinlenme düzenlemelerine ilişkin soruyu fırsat bilerek, maçın cumartesi günü oynanması nedeniyle İspanya La Liga Birliği'ne iğneleyici bir eleştiri yöneltti ve şunları söyledi: "Yarın Konate ve Huijsen oynayacak. Maçın cumartesi günü oynanması kararı sayesinde milli takımlarına katılacak oyuncular toparlanmış olacak ve onlara bir gün dinlenme vereceğim."

Valverde, farklı bir tarzda bir kaptan

Real Madrid, Atina'dan Fede Valverde'nin çok yönlü rolleri ve farklı mevkilerde katkı sağlayabilme yeteneği konusunda yeni bir kanaatle döndü; ayrıca takımın kaptanı olarak liderlik düzeyinde gösterdiği gelişimle ilgili de öyle.

Mourinho oyuncu hakkında şunları söyledi: "Onu geçen sezonki haliyle kıyaslayamam, çünkü o zaman onu tanımıyordum. Harika bir profesyonel, takım arkadaşlarına iyi bir dost ve her saniye sesini duyurması gerekmiyor; ancak herkese örnek biri olarak her zaman orada. Kaptanlık pazubandını resmen almış olması ona bir sorumluluk duygusu kazandırdı, çünkü Real Madrid'in kaptanlık pazubandını taşımak kolay bir şey değil."

Jesus de Miguel'in ölümünün ardından haftanın iptal edilmesine ilişkin tutumu

Mourinho'ya, Jesus de Miguel'in trajik ölümünün ardından haftanın maçlarının iptal edilmesi talebine ilişkin tutumu soruldu.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Bana ulaşan bilgilere göre güzel bir anma töreni olacak ve bunun önemli bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Eğer Jesus ile konuşup ona bu soruyu sormak mümkün olsaydı, en ideal karar bu olurdu; ancak bu imkânsız olduğundan, Jesus'un neyi tercih edeceğini, futbol maçlarının oynanmamasını mı istediğini yoksa tüm İspanyol futbolu tarafından güzel ve kapsamlı bir törenle anılmayı mı istediğini yalnızca ailesi ve takım arkadaşları yanıtlayabilir."