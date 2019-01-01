Mourinho kutlamaya çağırdı; o matematik sınavına çalıştı

Tottenham'ın Olympiakos ile oynadığı maçta topu oyuna hızlı soktuğu için Mourinho'nun övdüğü top toplayıcı çocuk ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

'ın Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada maçın kahramanlarından biri de 15 yaşındaki top toplayıcı Callum Hynes oldu.

Maç 2-1 devam ederken topu oyuna hızlı soktuğu için Tottenham'ın beraberliği yakalamasında etkili olan Hynes'ten basın toplantısında övgü dolu sözlerle bahseden Jose Mourinho, "Bunu yapabilmek için çok iyi bir top toplayıcı olmalısın ve o çocuk öyleydi. Oyunu okudu, tribünlere bakmak için orada değildi. Kutlama için onu soyunma odasına davet ettim ama ortadan kayboldu." dedi.

Olanlara hala inanamadığını söyleyen 15 yaşındaki Hynes ise Mourinho ile yaşadığı tecrübeyi şu sözlerle anlattı:

"Her şey gerçek dışıydı. Jose bunu yapmak zorunda değildi ama benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir şey yaptı. Soyunma odasına gidememe sebebim ertesi gün matematik sınavımın olmasıydı, eve dönerken yol boyunca ders çalıştım."