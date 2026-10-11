Mourinho kritik bir kararla karşı karşıya: Vinicius, Diomande'ye altın bir fırsat sunuyor

Vinicius Junior'un sakatlığı, Diomande'nin Real Madrid kariyerinde bir dönüm noktasına dönüşebilir. Zira Brezilyalı yıldızın El Clasico'da beklenen yokluğu, Fildişi Sahilli oyuncu için Jose Mourinho'nun planlarında ilk 11'de yer kapma kapısını araladı. Villarreal karşısındaki parlak performansının ardından Diomande, büyük maçlarda fark yaratabileceğini kanıtlamak için altın bir fırsat yakaladı.

Diomande, Villarreal karşısında dikkat çeken bir performans sergiledi ve bunu uzun süredir beklediği golle taçlandırdı. Böylece hız, çalım yapma ve alan yaratma becerilerine sahip olduğunu ortaya koydu; bunlar da Vinicius'un yokluğunda Real Madrid'in hücum tehdidini güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu unsurlar.

Oyuncu, Real Madrid kanalına yaptığı açıklamalarda ilk golünü sabırsızlıkla beklediğini söyledi ve topu kontrol altına alıp ardından dönerek hızla şut çekmeye karar verdiğini, bunun da uzun zamandır beklediği golü getirdiğini belirtti. Bu bilgiler İspanyol "As" gazetesi tarafından aktarıldı.

Diomande'nin çıkışı bir tesadüf değildi; maça maç başına 4.86 başarılı çalım ortalamasıyla çıktı ve hücum ikili mücadelelerini kazanma konusunda da büyük bir kapasite gösterdi. Villarreal karşısında hareketleri ve çalımlarıyla savunmayı şaşırtmaya devam etti, Kylian Mbappe önünde alan ve fırsat yaratmayı başardı; böylece Real Madrid hücumuna daha fazla çeşitlilik ve tahmin edilemezlik kattı.

Şimdi tüm gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına çevrildi. Bu karşılaşmada Vinicius hazır olacak; bu da Mourinho'yu Fildişi Sahilli oyuncunun yeteneklerini nasıl değerlendireceği konusunda önemli bir kararla baş başa bırakıyor: ister Sevilla karşısında ona yeni bir şans vermek, ister El Clasico'da sol kanatta sahaya sürmek.

Diomande, Şampiyonlar Ligi mücadelelerini oynamak için son derece heyecanlı olduğunu söyledi; turnuvada yer almayı her çocuğun hayali olarak nitelendirdi ve bu deneyimi Real Madrid forması altında yaşadığı için duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Herkes El Clasico öncesinde Vinicius'un durumunu beklerken, Diomande'nin önünde yalnızca geçici bir yedek olmadığını, aksine farklı hücum çözümleri sunabilen bir alternatif olduğunu kanıtlamak için uygun bir fırsat görünüyor. Artık bu anı değerlendirerek Mourinho'yu, Brezilyalı yıldızın dönüşünden sonra bile ilk 11'de bir yeri hak ettiğine ikna etmesi gerekiyor.