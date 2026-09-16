Real Madrid, konuk olduğu Elche karşısında 3-2'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti, ancak Martinez Valero Stadyumu'ndan pek çok soru işaretiyle ayrıldı. Zira rahat üstünlüğü ikinci yarı boyunca gerçek bir çileye dönüştü ve takımın beklenmedik bir şekilde düşüşünü ortaya koyan bu tablo, neredeyse iki değerli puanın kaybedilmesine mal oluyordu.

İspanyol "Marca" gazetesi, teknik direktör Jose Mourinho'yu ve Kraliyet ekibinin oyuncularını hedef aldı. Gazete, ikinci yarıda yaşananların kolayca açıklanamayacağını vurgulayarak Real Madrid'in, ilk yarıda kendini güçlü bir şekilde ortaya koyan ve 2-0 önde tamamlayan takımdan tamamen farklı bir görüntü sergilediğini belirtti.

Gazete, takımın maça yaklaşımına açık eleştiriler yöneltti ve Real Madrid oyuncularının anlaşılmaz bir şekilde geri çekilerek maçın kontrolünü Elche'ye bıraktığını değerlendirdi.

Real Madrid ilk yarıda, Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin gollerinin ardından ve maçı erkenden bitirebilecek pek çok fırsatı harcamasına rağmen, rahat bir galibiyete doğru gidiyor gibi görünüyordu.

Ancak üstünlük sürmedi; devre arasının ardından Güler ve onunla birlikte takımın öne çıkan yıldızlarından bazıları ortadan kayboldu ve Real Madrid, inisiyatif alan bir takımdan rakibinin ataklarını bekleyen bir takıma dönüştü.

"Marca"ya göre sorun yalnızca skorda değil, Real Madrid'in öne geçişini yönetme biçimindeydi. Takım, baskıyı sürdürüp üçüncü golü bularak maçı bitirmeye çalışmak yerine, maçı çözecek bir kontratak arayışıyla geriye çekildi. Bu da Elche'nin maça geri dönmesine ve Kraliyet ekibinin kalesine sürekli baskı kurmasına olanak tanıdı.

Eleştiri konusu yalnızca oyuncuların geri çekilmesi değildi; Jose Mourinho da durumu kurtarmaya çalışmak için art arda hücum amaçlı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Teknik direktör, Jude Bellingham ve Brahim Diaz'ı oyuna sürdü; hatta iş, maçın Real Madrid üzerindeki en baskılı dönemlerinden birinde Brahim'in sağ bek mevkiinde kullanılmasına kadar vardı.

Takımın çilesi sürerken Mourinho daha hücumcu bir çözüme başvurdu ve maçı Mbappe, Endrick ve Espi olmak üzere üç net forvetle; ayrıca Brahim Diaz, Diomande ve Bellingham'ın varlığıyla tamamladı. Bu, elden kaçan bir maçın kontrolünü yeniden ele geçirme çabasıydı.

Buna rağmen bu çözüm, son dakikalara hâkim olan kaos halini önlemeye yetmedi. Ta ki Espi doğru anda yeniden sahne alıp Real Madrid'i yakın görünen bir çöküşten kurtaran golü atana kadar. Böylece takımına, mantıklı bir sonuçtan takımın korumak için çokça çile çektiği bir galibiyete dönüşen bir zafer kazandırdı.

Mourinho, bir önceki maçta Rayo Vallecano karşısındaki düşüşü fiziksel faktörle açıklamıştı, ancak "Marca"ya göre Elche karşısındaki tablo farklıydı; özellikle de Real Madrid'in maça ilk on birinde beş değişiklikle çıkmış olması nedeniyle.

Gazeteye göre bu kez sorun, fiziksel olmaktan çok takımın performansı, kararları ve oyuncularının saha içindeki tutumuyla bağlantılıydı.

En kaygı verici yön ise bu düşüşün, Metropolitano Stadyumu'nda Atletico karşısında oynanacak Madrid derbisine yalnızca beş gün kala gelmesi. Real Madrid, Elche karşısındaki ikinci yarı senaryosunun tekrarını önlemek istiyorsa tamamen farklı bir görüntü sergilemek zorunda olacak.

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