Mourinho, Kane'in bu sezon forma giyemeyeceğini düşünüyor

Jose Mourinho, sakatlığı nedeniyle 4 ay boyunca forma giyemeyecek olan Harry Kane konusuna karamsar yaklaşıyor.

Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlıklarla boğuşan Harry Kane'in sezonun kalanında oynayabileceğini düşünmediğini açıkladı.

Londra ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağından yaşadığı tendon sakatlığı nedeniyle Nisan ayına kadar forma giyemeyeceği duyuruldu. Ancak teknik direktör Jose Mourinho aynı görüşte değil.

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Portekizli teknik direktör, Middlesbrough mücadelesi öncesi gazetecilere verdiği demeçte, "Harry ile ilgili güncel haberlerimiz yok. Bu konuyu her açtığınızda cevabım aynı olacak" dedi ve ekledi:

"Harry'nin Nisan ortalarında ya da Mayıs ayında aramıza katılmasını bekliyoruz. Belki de gelecek sezon. Bilmiyorum."

Tottenham, Federasyon Kupası 3. tur karşılaşmasında 14 Ocak Salı günü Middlesbrough ile karşılaşacak.