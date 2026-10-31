Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Racing'e duyduğu saygıyı dile getirerek, yarın pazar günü La Liga'nın 11. haftasında iki takım arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın önemine vurgu yaptı.

Mourinho, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir durumdayız, iyi çalışıyoruz ve bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. Racing'in Birinci Lig'e yükselmesinden sonra takım El Sardinero'da beş maç oynadı, bu maçlarda üç galibiyet aldı ve iki beraberlik elde etti; ayrıca iyi bir futbol ortaya koyuyor."

Şunları ekledi: "Maç pazar günü öğleden sonra oynanacak, bu da artık alışkın olmadığımız bir saat. Zorlu bir karşılaşma olacak ve yeni bir galibiyet alabilirsek son galibiyet büyük bir önem taşıyacak; ancak bunu başaramazsak aynı anlamı taşımayacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Racing'e saygı duymak gerekir, çünkü çok belirgin bir oyun tarzına sahip bir takım ve teknik direktörünün benimsediği yaklaşıma göre galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Rakip bizi şaşırtmayacak, çünkü bu karşılaşmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız."

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Real Madrid teknik direktörü, Ballon d'Or sonucuyla ilgili ise şunları ekledi: "Harry Kane ile çalışma ayrıcalığına sahip oldum; o harika bir oyuncu, seçkin bir profesyonel ve mükemmel bir insan. Elbette oyuncumun ödülü kazanamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşasam da, dürüst olmam gerekirse Harry adına çok mutlu olduğumu söylemeliyim, çünkü şu anki yaşında -ki 31 mi yoksa 32 mi bilmiyorum- bu sevinci hak eden bir oyuncu ve insan. Kariyerinin taçlandırılması anlamına gelen bu mutlu anı hak ediyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Öte yandan, Kylian'ın Kylian olduğunu düşünüyorum, o kendine özgü bir oyuncu. Eğer her sezon bir Ballon d'Or vereceksek, bunda bir sakınca yok; nitekim Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario ve Platini gibi bazı oyuncular bu ödülü birden fazla kez kazandı ve tekrar kazanan başka oyuncular da var. Ancak biz Ballon d'Or'u her yıl veriyoruz, oysa Dünya Kupası tarihinin en iyisi olan tek bir oyuncu var. Bu tamamen kendine özgü bir şey ve Kylian da kendine özgü bir oyuncu."

Şunları da ekledi: "Oylamaya gelince, beni en çok şaşırtan ve neredeyse konuşamaz hale getiren şey, Jude Bellingham'ın on birinci sırada yer alması oldu. Yorum yok, konuşmayı burada bitiriyoruz."

Mourinho, El Clasico sonrası takım içindeki havaya da değinerek şunları söyledi: "Hayır, herhangi bir değişiklik fark etmedim. Çalışmaya başladığımız günden beri, galibiyetler aldığımız ve ardından daha sonra yenilgilere uğradığımız zamanlarda bile, yüzlerin elbette sonuçlara göre değiştiğini her zaman fark ettim; ancak uyum, saygı ve çalışma isteği aynı kaldı, tıpkı galibiyet ve yenilgilerle başa çıkmadaki denge gibi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu açıdan, muazzam tecrübeye sahip oyuncuların varlığı sayesinde büyük bir olgunluğa sahip bir takım değiliz; genel olarak genç bir takımız, ancak gerek zor zamanlarla sakin bir şekilde başa çıkmada gerekse zafer anlarında büyük bir olgunluğa sahip insanlar gördüm."

Şunları ekledi: "Barcelona'da kutlama yaptık, ancak sonrasında otobüse, ardından uçağa döndük, bir gün dinlenme izni aldık ve sonrasında aynı odaklanma ve motivasyonu koruyarak antrenmanlara normal şekilde devam ettik. Bu maça hazırlanmaya başladığımızda ise çalışmadaki ciddiyeti hissettim ve bu olgunluk beni çok mutlu ediyor."

Şöyle bitirdi: "Barcelona'daki basın toplantısında söylediğim gibi, bu sezonki hedefimiz Barcelona'ya karşı bir maç kazanmak değil, şampiyonluğu kazanmak ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz."