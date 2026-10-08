Real Madrid, bugün perşembe sabahı antrenmanlarını tüm millî oyuncularının katılımıyla gerçekleştirdi. Ancak bazılarının yarına kadar, yani İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Santiago Bernabeu'da Villarreal ile oynanacak cumartesi maçından bir gün öncesine kadar gruba katılmayacağı belirtiliyor.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre bu durum, gruptan ayrı olarak antrenman yapan Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold ve Marc Cucurella için geçerli.

Ancak en önemli soru, salon içinde antrenman yapan ve geçtiğimiz 20 Eylül'de Madrid derbisinde ayak bileğinde üçüncü derece burkulma yaşamasına rağmen Villarreal'e karşı oynanacak lig maçının kadrosundan çıkarılmayan Fede Valverde'nin katılımına ilişkin.

Sakatlığın ciddiyeti göz önüne alındığında, özellikle de henüz takım arkadaşlarıyla antrenman yapmamış olması nedeniyle, Valverde'nin Villarreal karşısında forma giymesi olası görünmüyor.

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Bununla birlikte, tüm işaretler Uruguaylı oyuncunun bu maça hazır olmaması halinde, önümüzdeki çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına hazır olacağını gösteriyor.

Raúl Asencio, Ferland Mendy ve Rodrygo iyileşme programlarına devam ediyor ve mevcut dönemde sahalardan kesin olarak uzak kalacaklar.

Buna karşılık, Real Madrid teknik direktörü, millî ara sırasında Fransa ile oynadığı ilk maçta sakatlanan ancak kulübün onayıyla rehabilitasyon sürecinin büyük bölümünü Paris'te tamamladıktan sonra İspanya Ligi'nde forma giymeye hazır olacak Kylian Mbappé'nin dönüşünü memnuniyetle karşıladı. Aynı şekilde, eylül sonunda Fransa Millî Takımı ile oynadığı sırada yaşadığı yan bağ sakatlığından iyileşen Ibrahima Konaté'nin de dönüşü sevindirdi.



