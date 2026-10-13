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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Abobakr El Mokadem
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Mourinho: İtalya'yı "Calciopoli" için tebrik ediyorum, "Negreira" dünya hakemlik tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı

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Real Madrid, yarın Roma ile karşılaşmaya hazırlanıyor

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  Real Madrid'in eski teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'nın suçlandığı ve 1994 ile 2018 yılları arasında İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi başkan yardımcılığı görevini yürüten Jose Maria Enriquez Negreira'ya para ödenmesiyle ilgili olan Negreira davası konusunda baskı kurmayı sürdürdü.

Dava, Negreira ve kendisiyle bağlantılı şirketlerin uzun yıllar boyunca Barcelona'dan aldığı ödemeler etrafında dönüyor. Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, hakemlikle ilgili raporlar karşılığında 2001 ile 2018 yılları arasında yapılan ödemeler 7,5 milyon euroyu aştı.

Barcelona herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddediyor ve ödemelerin danışmanlık hizmetleri ile hakemler hakkındaki teknik raporlar karşılığında yapıldığını vurguluyor.

Mourinho, dava hakkında konuşurken gerçekten de kararlı bir tutum sergiliyor. Bu durum, bugün "Prime Video İtalya" kanalına yaptığı açıklamalarda da açıkça görüldü.

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Mourinho şöyle konuştu: "Sadece tek bir şey söyleyeceğim: İtalyanları tebrik ediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü kelimenin tam anlamıyla Calciopoli gibi bir skandala tanık olan tek ülke orası."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya'da ise, olanlara rağmen (ve ne olduğunu herkes biliyor) durum hâlâ belirsiz. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Kesinlikle hiçbir şey."

 Daha sonra Negreira davası hakkında gelecekte herhangi bir şeyin olmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda ise yeniden vurguladı: "Eğer hiçbir şey olmazsa, bu belki de dünya hakemlik tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı olur."

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Mourinho'nun bu şekilde konuşması ilk kez yaşanmıyor; özellikle de bu tür yolsuzluk skandallarını çok iyi bilen ve Juventus'un o dava nedeniyle ikinci lige düştüğü ülke olan İtalya'da.

Birkaç gün önce "Corriere dello Sport" gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti: "Negreira'nın önemli dönemini burada, Real Madrid'de yaşadım. Kimse bunu bilmiyordu ama biz yaşadık. Bu oldu. Bu oldu. Ardından ayrıldım, şimdi ise herkes biliyor."

2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

Öne çıkan yazılar:

– Messi dönemi bitti mi?

– Real Madrid için altın saat

– Gizli kahramanlar

– Real Madrid’in hikayesi