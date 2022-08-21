Mourinho, ismi Galatasaray ile de anılan Belotti'nin transferini açıkladı: "Roma'yı istiyor"

Belotti, Wolves ve Galatasaray da dahil olmak üzere çok sayıda diğer teklifi reddetti çünkü Roma'yı bekliyor.

Jose Mourinho, Andrea Belotti'nin Roma'ya katılmak istediğini doğruladı. Nicolò Zaniolo'yu tavrından ötürü övdü ve Cremonese maçı öncesinde fikstürden şikayet etmeye başladı.

Maç öncesinde tüm biletler tükendi. Tecrübeli teknik direktör basın toplantısında, "Bu inanılmaz ve her şeyin temelinde taraftarların tutkusu yatıyor" dedi.

"Cremonese'yi Serie B'den gelen bir takım olarak görmüyorum çünkü harika bir organizasyonla oynuyorlar ve teknik direktörleri övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Nasıl oynayacaklarını ve rakiplerinin özelliklerini nasıl sınırlayacaklarını biliyorlar, piyasaya önemli yatırımlar yaptılar.”

Mourinho, Dünya Kupası'na verilen ara nedeniyle fikstürden şikayet ediyor.

"İki hafta boyunca her iki, üç günde bir oynayacağız. Juventus maçından sadece iki gün sonra Monza ile oynamak bizim için çok güzel bir hediye, bunun için çok teşekkürler" dedi alaycı bir şekilde.

Belotti transferi

Galatasaray^'ın da ilgilendiği Belotti'yi serbest oyuncu olarak transfer etmeden önce Eldor Shomurodov veya Felix Afena-Gyan'ı satmayı bekliyorlar.

Eski Torino santraforu, Wolves ve Galatasaray da dahil olmak üzere çok sayıda diğer teklifi reddetti çünkü Roma'yı bekliyor.

"Salerno'daki amaç, kulübe bir mesaj göndermek değil maçı kazanmaktı. Aynı zamanda, hiç kimse Felix veya Shomurodov'un ilk tercih edilen forvetlerle aynı seviyede olmasını bekleyemez. O ayrıcalığa sahip değiliz.

"Belotti serbest bir oyuncu, bu yüzden onun hakkında konuşmama izin var. Söylemek istediğim şu: Eğer onun Roma'ya katılmaya bu kadar hevesli olduğu doğruysa, o zaman bu duyguyu gerçekten seviyorum."

Zaniolo'nun durumu

Zaniolo'nun ayrılacağına dair söylentiler vardı, ancak son birkaç gün içinde, Stadio Olimpico'da yeni bir sözleşme görüşmesine başladı.

"Zaniolo çok keskin ve fiziksel olarak çevik görünüyor, çünkü onun gibi bir oyuncunun bu yoğunluğu 90 dakika boyunca koruması kolay değil. Sıkı antrenman yaptığı ve doğru motivasyona sahip olduğu için övgüyü hak ediyor.

Kalır mı kalmaz mı, bu kulüp için bir soru benim için değil. Bana sorarsan, açıkçası kalmasını isterim. O bizim için önemli bir oyuncu, oyuncularımızın tüm özelliklerini bir araya getirmek için yapbozun önemli bir parçası.”