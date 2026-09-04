Jose Mourinho, Real Madrid'in başına dönmesinden bu yana ilk yenilgisini aldıktan sonra "La Cartuja" sahasından hüsranla ayrıldı. Kraliyet ekibi, Portekizli teknik adamın takımının daha üstün taraf olduğunu düşündüğü ancak fırsatları harcamanın bedelini ödediği maçta, Real Betis'e karşılıksız bir golle mağlup oldu.

Mourinho maçın ardından, yenilgiyi açıklamanın zor olduğunu söyleyerek, Real Madrid'in müsabakanın büyük bölümüne hâkim olduğunu ve galibiyet için yeterince fırsat ürettiğini, ancak üstünlüğünü gollere çeviremediğini vurguladı.

Portekizli teknik adam şunları ekledi: "Bazen nedenini bilmeden kaybedersiniz, bu açıklanamaz bir şey. Maça tamamen hâkim olduk, birçok atak ve fırsat ürettik. Beraberlikle bitseydi bile hayal kırıklığına uğrardık, mağlubiyette neler hissettiğimizi bir düşünün."

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Güler'i oyundan çıkarmak istemiyordum

Real Madrid teknik direktörü, Arda Güler'in oyundan çıkarılması hakkında konuşarak, kararın oyuncunun performansındaki bir düşüşten kaynaklanmadığını, aksine güçlü bir maç çıkardığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Arda'yı oyundan çıkarmak zordu çünkü harika bir performans sergiliyordu." Teknik adam, bazı değişikliklerin oyuncuların sarı kart görmesinden kaynaklandığını, performanstan duyduğu memnuniyetsizlikten dolayı olmadığını belirtti.

Mourinho, hakem konusunda çekingen davrandı

Hakem Hernandez Hernandez hakkında konuşan Mourinho, neden sarı kart gördüğünü anlamadığını söyledi, ancak yenilgiyi haklı çıkarmak için hakem faktörünü kullanmayı reddetti. Ayrıca penaltı ve iptal edilen gol hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, bu iki pozisyonu değerlendirmesine olanak verecek şekilde izlemediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Yarın fikrimi değiştirebilirim, ama bugün değil. İşin gerçeği şu ki, takım çok iyi oynadığı için neden kaybettiğimizi bilmiyorum."

Mourinho, mesajını oyuncularına bu bozgunun sorumluluğunu yüklememe vurgusuyla noktaladı: "Oyuncuları suçlayacak hiçbir şeyim yok. Kazanmayı hak ettik, ama hak etmek size bir puanı garanti etmiyor."