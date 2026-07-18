Mourinho ilk kararlarını verdi… 6 oyuncu, Real Madrid’in belkemiğini oluşturuyor

Portekizli José Mourinho, takımın itibarını geri kazanması ve tüm şampiyonluklar için mücadele etmesi yönündeki taraftarların umutlarını da beraberinde getirerek Real Madrid’e geri döndü; ancak görevi ilk günden itibaren kolay olmayacak. Yeni sezonun başlamasından önce, “The Special One” kulübün yaz transfer döneminde yaptığı güçlü takviyeler sayesinde seçenek bolluğu içinde, ilk on birinin kimlerden oluşacağını belirleyecek bir dizi kritik kararın önünde bulunuyor. Bu durum, takım içinde birden fazla pozisyon için rekabeti kızıştırıyor.

İspanyol “AS” gazetesinin haberine göre, Mourinho halen birçok teknik dosyayı inceliyor; zira şu ana kadar sahipleri belirlenmemiş beş ana pozisyon bulunuyor. Mark Kokorela, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva gibi yeni transferler, takım içindeki rekabeti daha da kızıştırdı. Bu durum, yeni sezon hazırlık dönemini, Portekizli teknik direktörün ligin başlamasıyla birlikte hangi kadroya güveneceğini belirlemesi açısından kritik hale getiriyor.

Bazı pozisyonlar büyük ölçüde kesinleşmiş gibi görünse de, Mourinho, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Mark Kokorela ve kaleci Thibaut Courtois’yi Real Madrid’deki yeni projesinin temel taşları olarak görüyor. Buna karşılık, sağ bek pozisyonu, stoper ikilisi, orta sahanın bir pozisyonu ve sağ kanat pozisyonu için rekabet hâlâ devam ediyor.

Çatışma ve ikilem

Hollandalı Denzel Dumfries'in transferi, İngiliz Trent Alexander-Arnold'un durumunu karmaşıklaştırdı. Fiziksel güç, defansif disiplin ve yüksek efor üzerine kurulu Dumfries'in oyun stili, Mourinho'nun felsefesine daha uygun.

Buna karşılık, Trent büyük hücum özelliklerine ve oyun kurma ile pas verme konusunda olağanüstü yeteneklere sahip; bu da takıma hücumda ek çözümler sunabilir ve karşı kanattaki baskıyı hafifletebilir. Her iki oyuncu da forma giyme şansı bulacak olsa da, büyük maçlarda sadece bir pozisyon boş kalacak.

Stoper ikilisinin seçimi, özellikle bu pozisyon için rekabet eden oyuncu sayısını beşe çıkaran İbrahima Konaté’nin takıma katılmasıyla birlikte, Mourinho’nun karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birini oluşturuyor.

Dünya Kupası’nda yer almamasına rağmen Liverpool’da kilit bir oyuncu olan Fransız stoper, ilk 11’de hızla yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan, Dean Hooysen, sezon boyunca performansında düşüş yaşamadan önce, Kulüpler Dünya Kupası’nda sergilediği olağanüstü seviyeyi yeniden yakalamaya çalışıyor.

Antonio Rüdiger ve Éder Militão ise deneyimleri ve daha önce Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olmaları sayesinde avantajlı konumdalar; ancak sakatlıklar ve iyileşme dönemleriyle geçen uzun bir sezonun ardından fiziksel durumları bazı endişelere yol açıyor.

Raúl Asensio da Mourinho için bir seçenek olmaya devam ediyor; kulübün altyapısından yetişen bu oyuncu, fırsat bulduğunda iyi performanslar sergileyebildiğini kanıtladı ve takıma büyük bir bağlılık gösterdi.

Orta sahada güçlü rekabet

Bernardo Silva'nın takıma katılması, Real Madrid'in orta saha seçeneklerini güçlendirdi. Portekizli oyuncu, geçen sezon Dünya Kupası'nda kanat oyuncusu olarak görev yaptıktan sonra Manchester City'de bu pozisyonda oynamıştı.

Silva, Valverde ve Aurélien Tchouaméni ile ilk 11'deki bir pozisyon için rekabet edecek; Eduardo Camavinga ise bir süreki düşüşün ardından en iyi formuna kavuşmaya çalışıyor.

Geçen sezon, daha fazla süre almayı hedefleyen genç yetenek Tiago Petarş da dikkatleri üzerine çekmişti. Petarş’ın, deneyim kazanmak için kiralık olarak ayrılmak ya da A takımda kalmak üzere geleceğini belirlemek üzere Mourinho ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Bu arada Real Madrid, orta sahasını güçlendirmek için uygun bir fırsatın ortaya çıkması ihtimaline karşı transfer piyasasını takip etmeye devam ediyor, ancak şu ana kadar belirli bir hedef belirlenmiş değil.

Sağ kanat... En büyük soru işareti

Sağ kanat pozisyonu, takım içindeki en belirsiz pozisyon olmaya devam ediyor. Michael Olise, Real Madrid yönetiminin bu pozisyon için en büyük hayali olmaya devam ediyor, ancak transferin gerçekleşmemesi durumunda kulüp, kadrosunda bulunan seçeneklere yönelecek.

Geçen sezon sergilediği dikkat çekici performansların ardından, Türk oyuncu Arda Güler forvet hattında ilk 11'de yer almaya en yakın isim gibi görünüyor; İbrahim Díaz ise ilk 11'de yer almayı hak ettiğini kanıtlamak için mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan, Franco Mastantono ve Endrick, ya A takımda kalıp rekabet etmeye devam etmek ya da daha fazla süre alabilmek için kiralık olarak başka bir takıma gitmek arasında bir karar vermek zorunda kalacaklar.

Brezilyalı Rodrigo ise geçirdiği ciddi sakatlığın ardından tedavi programına devam ediyor ve 2027 yılının ilk aylarında sahalara dönmesi bekleniyor.

Dünya Kupası’nda yer alan Real Madrid oyuncularının 5-10 Ağustos tarihleri arasında toplu antrenmanlara katılması bekleniyor; böylece sezon başlamadan önce takım kadrosu tamamlanmış olacak.

Bu hazırlık dönemi, Mourinho ve teknik ekibi için büyük önem taşıyacak; zira bu dönem, tüm açık konuları netleştirme ve lig şampiyonluğunu geri kazanma ve tüm turnuvalarda mücadele etme yolculuğuna başlayacağı ilk on birini belirleme konusunda son fırsatı sunacak.