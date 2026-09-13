Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, dün cumartesi La Liga'nın beşinci haftasında Rayo Vallecano karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından çeşitli konulara değindi.

Mourinho, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Arda Güler sahaya çıktığında çok oynuyor. Yüzde 100 emin bir şekilde söyleyebilirim ki, eğer Diomande bugün ilk 11'de başlamamış olsaydı, ilk soru şu olurdu: Diomande neden oynamıyor? Yedek kulübesinde yalnızca kaliteyi görüyorsunuz. Değişiklikler maçtan maça olacak. Arda'nın takımın performansı üzerinde son derece olumlu bir etkisi var. Sahaya girdiğinde, oyunun istikrarında farkı yarattı."

Portekizli teknik adam, Yan Diomande'nin durumuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Bir oyuncunun durumu yüzünden baskı hissetmeye biraz yaşlıyım. Farklı oyuncu listeleriniz oluyor; bazen hiçbir oyuncunun sakatlanmaması için dua etmeniz gerekir, bazı zamanlarda ise elinizde birçok çözüm bulunur. Yavaş yavaş gelişecek. Zirve seviyede az bir vakti var ve taktiksel açıdan öğrenmesi gereken çok şey var. Ancak hayranlık uyandıran bir potansiyele sahip."

Ve ekledi: "Diomande bize birebir mücadelelerde, pas ve şutta pek çok seçenek sunuyor; ayrıca Vini'nin yerinde ve sağ kanatta da oynayabilir, tıpkı Arda'nın orada veya Bellingham'ın yerinde oynayabileceği gibi. Şu an için, ona gelişmesinde yardımcı olmak istiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Vinicius fiziksel açıdan her zamankinden daha iyi durumda, ancak maksimum hızına ulaşmasına yalnızca bir milimetre kalmış durumda. Eforları tekrarlama kapasitesi olağanüstü. Bu, yavaş yavaş özümsediği bir süreç. Zihinsel olarak son derece güçlü ve Real Madrid'i herkesten daha iyi tanıyor. Büyük bir sorumlulukla oynuyor; bu, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı için oynamanın sorumluluğu. Sakin biri. Goller gelecek."

Vinicius yerine Cucurella'yı oyuna sokarak yaptığı son değişikliğin nedeni hakkında Mourinho şunları söyledi: "Bu basit bir mesele. Kazanmak istiyorum ve mümkün olduğunca çok golle kazanmak istiyorum. 3-1 öndeyken, bitişe 5 dakika kalmışken ve Rayo'da çok güçlü, tehlike yaratabilecek bir bek varken... o an için en iyisinin kapıyı kapatmak olduğunu hissettim. Bana göre, hareketleri yapma ve gol atma zamanı bitmişti. Ardından dördüncü golü attık ve bu daha iyi oldu."



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