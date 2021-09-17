Mourinho ile uçuşa geçen Roma'da Pellegrini sözleşmesini uzatıyor

Roma Mourinho yönetiminde üst üste 6. galibiyetini alırken, kaptan Pellegrini giderek artan formunun ardından yeni sözleşmeye imza atacak.

2013'te, Serie A'daki ilk 10 maçını kazanarak İtalya'da bir ilki başaran Roma'da, Jose Mourinholu dönem son derece iyi başladı. Portekizli teknik adamın yönetimnde çıktığı 6 maçı da kazanan başkent ekibi gelecek için umut vadediyor.

Dün oynanan Konferans Ligi C Grubu karşılaşmasında CSKA Sofya'yı 5-1 ile geçen Roma üst üste 6. galibiyetini aldı. Bulgar ekibinin İrlandalı oyuncusu Graham Carey'in şok golüyle yenik duruma düşen sarı kırmızılı takım, kısa sürede oyun ve skor üstünlüğü ele aldı. Lorenzo Pellegrini'nin iki golünün yanı sıra, El Shaarawy, Mancini ve Tammy Abraham'ın sayılarıyla 4 farklı galibiyete ulaşan Roma'da yeni transfer Shomurodov da yaptığı iki asistle yıldızlaştı.

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Pellegrini sözleşmesini uzatacak

Maç sonunda Pellegrini ve Shomurodov'un performasına dikkat çeken Jose Mourinho, takımının oynadığı oyundan memnun kalmadığını söylerken, rakiplerinin böylesi farklı bir mağlubiyeti hak etmediğini de vurguladı. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla Roma'nın hücum gücüne büyük katkı yapan takımın yıldızı Lorenzo Pellegrini'den övgüyle bahseden Portekizli menajer, İtalyan oyuncunun takımda kalacağını iddia etti.

Mourinho, takım kaptanı hakkında şunları söyledi.

"O süper kaliteli ve büyük potansiyele sahip bir oyuncu ama ona onu geliştirip geliştirmediğimi de sormalısınız. Önümüzdeki birkaç gün içinde sözleşme imzalayacağını ve bunun taraftarlarla olan ilişkisine de daha fazla güç katacağını söyledi. O takımımızın kaptanı ve sözleşmesini yenileyecek. Bu bizim için çok önemli."