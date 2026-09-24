Real Madrid'in kulislerinde gerginlik hâkim ve bu gerginlik, kraliyet ekibinin İspanya Ligi'nde son 4 maçta 2 mağlubiyet almasının ardından ortaya çıkan mütevazı performansı nedeniyle giderek artıyor. Bu sonuçlar, takımı lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde bıraktı.

Durumu daha da karmaşık hâle getiren ise, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, kulüp başkanı Florentino Perez ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho arasında ilk anlaşmazlığın çoktan patlak verdiğini söyleyenlerin bulunması.

Gazete, en büyük endişenin Perez'in kişiliği etrafında toplandığını ekledi. Zira önümüzdeki dört yıl için kulüp başkanı seçilmesinin üzerinden yalnızca iki buçuk ay geçmişken, 2030 yılında sona erecek olan Real Madrid başkanlığı görevini tam olarak tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda şüpheler dile getiriliyor.

Florentino Perez'de yorgunluk belirtileri görünür hâle geldi ve geçmişte karar alma süreçlerinde dokunulmaz ve tartışılmaz bir nüfuza sahipken kendisine yabancı olan kararlar alıyor. Hatta bazıları, kulübün şu anda başında net bir liderden yoksun olduğunu düşünüyor.

Gazete, tüm bu sebeplerin bir araya gelmesiyle Real Madrid içinde Florentino Perez'in yerine geçecek uygun kişinin aranması gerektiğinin farkına varıldığını belirtiyor. Bu kişinin idareyi eline alacak, kulüp başkanlığı için kulübün ana tüzüğünde öngörülen tüm şartları karşılayacak ve mevcut başkanın onayını alacak biri olması gerekiyor. Aksi takdirde, gelecek seçimlerde bir "darbe" yaşanmasından korkuyorlar. Bu durum, mevcut başkanın görev süresini tamamlaması hâlinde, son seçimlerde Perez'in son rakibi olan Enrique Riquelme'nin seçilmesine yol açabilir. Tüm bunlar, Real Madrid içinde bir belirsizlik hâli doğuruyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz



