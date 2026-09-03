Real Madrid, bu sezon deplasmandaki ilk büyük sınavını yarın cuma günü Real Betis'e konuk olarak verecek.

Sport gazetesi, Real Betis'in bu maça Faslı yıldızı Abdessamad Ezzalzouli olmadan çıkacağını aktardı.

Ezzalzouli, bir virüse yakalanması nedeniyle bugün perşembe günkü antrenmana katılmadı. Teknik direktör Manuel Pellegrini de daha sonra Faslı kanat oyuncusunun maç kadrosunda yer almayacağını doğruladı.

Bu eksiklik, Endülüs ekibi açısından oldukça önemli. Zira Abdessamad Ezzalzouli, geçen sezon Betis'in en dikkat çekici oyuncularından biriydi ve top sürme yeteneği ile sol kanattan tehlike yaratma becerisi, Real Madrid'i zora sokma girişiminin anahtarlarından biri olabilirdi.

Ezzalzouli, fiziksel sorunlarını atlatmasının ardından geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüş ve geçen hafta Levante karşısında birkaç dakika süre almıştı. Ancak virüs kaynaklı rahatsızlık, sezon başının en zorlu maçlarından birinin öncesinde kendisini takımdan yeniden uzaklaştırdı.

Ezzalzouli'nin yokluğu, İspanya Ligi'ndeki ilk üç maçta sol kanadı doldurması için Pellegrini'nin zaten tercih ettiği Rodrigo Riquelme'ye kapı aralayabilir.

Eski Atletico Madrid oyuncusu, Real Betis'te sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve 3 haftada 2 gol kaydetti.

Ezzalzouli'nin yokluğu, teknik direktör Jose Mourinho için rahatlatıcı bir haber olarak değerlendirilebilir. Zira Faslı oyuncu, geçen sezon Real Madrid için bir sorun teşkil etmişti; özellikle de iki takım arasındaki son karşılaşmada.

Hector Bellerin'in 94. dakikada kaydettiği golle 1-1 sona eren o maçta Faslı kanat oyuncusu, Betis'in en aktif ve en tehlikeli isimlerinden biriydi.

Ezzalzouli sürekli olarak birebir mücadelelere yaslandı, Trent Alexander-Arnold'ı birçok kez geçmeyi başardı ve takım arkadaşları için çok sayıda tehlikeli pozisyona yol açtı.

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