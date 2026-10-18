Mourinho için karmaşık hesaplar: Sevilla karşısında Vinicius'un yerini kim alacak?

Real Madrid bu akşam Sevilla'yı ağırlıyor ve ortam değişim havası taşıyor; hem kadro açısından, Roma maçında daha az süre alan oyuncuların çıkışının ardından, hem de performans ve oyun görüntüsü açısından, Şampiyonlar Ligi'nde takıma güveni geri getiren önemli bir 4-3'lük galibiyetin ardından. Bu galibiyet, Madrid temsilcisinin en sevdiği turnuvada alışkanlık haline getirdiği güçlü bir geri dönüşle geldi.

Real Madrid, 4 maç ceza alan Vinicius Junior olmadan ilk maçına çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun hücum dizilişine dair soru işaretleri gündemde.

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Roma maçı öncesinde beklenmeyen, ancak Endrick'in dikkat çeken performansının ardından daha gerçekçi hale gelen bir seçenek öne çıkıyor. İspanyol "Marca" gazetesine göre teknik direktör, İtalyan ekibi karşısında olağanüstü bir performans sergileyen Brezilyalıyı yeniden sağ kanatta oynatmayı düşünüyor.

Bu durumda Kylian Mbappe hücumun merkezinde, geçen salı günü yine parladığı sol kanatta ise Diomande yer alacak; Jude Bellingham ise biraz geriye çekilecek. Bu da Portekizli teknik direktörün sezonun büyük bölümünde güvendiği hücum üçlüsünün değişmesi anlamına geliyor.

Ancak Mourinho başka seçenekleri de değerlendiriyor. Roma karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, daha fazla süreyi hak ettiğini kanıtladı. Güler, Vinicius'un yokluğunu telafi etmek için ileri bir bölgede oynayabilir ya da Tchouameni ve Valverde'nin yanında orta sahada görev alabilir.

Roma maçı, teknik direktörün tercihleri konusunda bazı soru işaretleri doğurdu. Mourinho dün basın toplantısında, ikinci yarıda oynayan futbolcuların da, maça ilk 11'de başlayanların da oynamayı hak ettiğini vurgulayarak Diomande ve Mbappe'ye dikkat çekti.

Mourinho'nun tercihleri ne olursa olsun, puan kaybı kabul edilebilir bir seçenek değil; özellikle de gelecek hafta Camp Nou'da Barcelona ile El Clasico oynanacak olması ve puan farkının Real Madrid'in lehine olmaması göz önüne alındığında. Takımın La Liga şampiyonluğu için yarışması gerekiyor ve bu turnuvada sıkıntı çekmeye devam etmesini açıklamak zor olacak.



