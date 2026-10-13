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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho, Huijsen'in durumunu netleştirdi: Real'in ikilisinin dönüşünü bekliyor

J. Mourinho
D. Huijsen
Eder Militao
R. Asencio
Real Madrid
Roma
T. Courtois
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İspanya
Brezilya
İtalya
Belçika

Portekizli teknik direktörün önünde zorlu bir tercih

Real Madrid, Roma'ya gitmeden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını oynamadan önce Valdebebas'ta hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte teknik direktör Jose Mourinho, Dean Huijsen'in hizmetlerine yeniden kavuşurken, Eder Militao ve Ferland Mendy'nin sahalara dönüşünü bekliyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madrid antrenmanını, kaleciler Thibaut Courtois ve Andriy Lunin dışında sahada bulunan 22 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirdi.

Antrenmanda ayrıca Eder Militao ve Ferland Mendy takımla birlikte çalışma ortamına döndü, ancak ikilinin yaklaşan Avrupa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Mourinho, Madrid'de antrenman yapma ve Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakip takımın stadyumunda yalnızca zorunlu basın toplantısını düzenleme şeklindeki eski alışkanlığına geri döndü. Bu nedenle teknik direktör, antrenman seansı sırasında altyapı takımından hiçbir oyuncudan yardım almadı.

Real Madrid'in kadrosunda son maça kıyasla Huijsen'in dönüşü dikkat çekti; oyuncu, derbi maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı ceza yüzünden Villarreal karşılaşmasında forma giyememişti.

Mourinho'nun şimdi, Antonio Rüdiger, Huijsen ve Ibrahima Konate gibi seçeneklerin bulunduğu kadroda, Roma karşısında güveneceği stoper ikilisini belirlemesi gerekiyor.

Eski Bournemouth oyuncusu Huijsen, Real Madrid'in özellikle stoper pozisyonunda savunma seçeneklerindeki eksikliği sürse de Portekizli teknik direktörün büyük güvenine sahip.

Takımın sakatlar listesinde yalnızca Eder Militao ve Raul Asencio kaldı.


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