Mourinho, herkesin göremediği şeyi gördüğünde… Dünya Kupası’nın yıldızı doğdu!

Dünya Kupası'ndaki sürpriz bir anda ortaya çıkmadı; aksine, Lizbon’da José Mourinho tarafından özenle hazırlandı. Mourinho, turnuva başlamadan aylar önce Norveçli Andreas Schildrop’u gelecek vaat eden bir oyuncudan tam anlamıyla bir yıldıza dönüştürdü. Böylece dünya, İngiltere karşısında 3 asist ve muhteşem bir gol atan bu Dünya Kupası’nın en önemli keşiflerinden birinin keyfini çıkarıyor.

İspanyol “Marca” gazetesi, Schildrup’un yükseliş serüveninin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Bu serüven, 21 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Ståle Solbakken tarafından verilen tatilini, takım arkadaşı Nosa ile birlikte Marbella Futbol Merkezi’nde geçirmeye karar vermesiyle, Norveç milli takım kampına katılmadan önce başlamıştı. Orada, Erling Haaland'ın tavsiye ettiği gelişmiş bir metodolojiden yararlanarak, Amerika'nın sıcağına ve nemine vücutlarını alıştırmak için 15 gün boyunca yoğun bir antrenman programına tabi tutuldular.

Şildrop ve Nosa arasındaki aynı pozisyon için rekabet, bir uyum haline dönüştü; ikili birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Ardından Brezilya maçında kader devreye girdi: Schildrop, Nosa’nın yerine oyuna girdi ve Haaland’a yaptığı iki kritik pasla maçın gidişatını değiştirdi; böylece Norveç milli takımı Seleção’yu eledi ve dünya Andreas’ın yeteneğini keşfetti.

Mourinho, başkalarının görmediğini gördü

Schildrop, Nordsjælland’dan gelen en parlak Norveçli genç yeteneklerden biri olarak Benfica’ya katıldı, ancak daha taktiksel ve daha az sabır gerektiren oyun tarzı nedeniyle uyum sağlamakta zorlandı. Bu durum kulübü onu kiralamaya itti, ta ki Mourinho gelene kadar. Mourinho, henüz tam olarak gelişmemiş büyük bir yetenek gördü ve en büyük güçlerinden birini kullanarak Oyuncunun kendisinin farkına varmadan önce, onun neye dönüşebileceğini öngörmek.

Portekizli teknik direktör, Schildrup’tan top yokken daha fazla baskı ve agresiflik, ceza sahasına daha fazla girme ve 90 dakika boyunca daha fazla çaba gösterme yeteneği istedi, Ancak bu süreç bir anda gerçekleşmedi; oyuncu, her dakikayı kazanmak için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı ve Norveç’te bir reşit olmayan kişinin yer aldığı müstehcen bir video gönderdiği suçlamasıyla mahkum edildikten sonra yaşadığı zorlu kişisel sıkıntıyı aşmak zorunda kaldı. Bu dava, geleceğine şüphe gölgesi düşürmüştü, ancak Mourinho kış transfer döneminde onun ayrılmasına izin vermedi.

Santiago Bernabéu’daki dönüm noktası

Dönüm noktası, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında geldi. Schildrop iki gol atarak, performansı dalgalı ve çekingen bir oyuncudan, yeni bir özgüven ve cesaretle oynayan bir yıldıza dönüştü. Daha sonra şöyle konuştu: "Bu maç, hem hücumda hem de savunmada büyük bir adım atmama yardımcı oldu ve 90 dakika boyunca oynayabilecek kadar güç kazandım."

2026 yılında Schildrop, Benfica formasıyla 8 gol attı ve 3 asist yaptı; takımda asist, net gol fırsatları ve rakip yarı sahada top kazanma istatistiklerinde zirveye çıkarak tam da Mourinho’nun hayal ettiği türde bir oyuncu haline geldi.

Portekizli teknik direktörün en son keşfinin piyasa değeri 10 milyon avrodan 30 milyon avroya sıçradı; bu da “Mourinho’nun özel yeteneği”nin, dünya onları keşfetmeden önce yıldızlar yaratma becerisini bir kez daha teyit etti.