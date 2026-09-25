Vinicius Junior'ın yeni düşmanlara ihtiyacı yoktu, ama onları kendi eliyle altın bir tepside sundu. Brezilya'nın Carlo Ancelotti ile dönüşünün bir gösterisi olması gereken gecede, Real Madrid'in bir numaralı yıldızı alay konusunun bir numarası hâline geldi. Bu manzarayı Jose Mourinho görseydi başını sallamakla yetinir ve şöyle derdi: "Size söylemiştim."

Haber Cuma akşamı şimşek hızıyla yayıldı; Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya karşısında hazırlık maçında aldığı hüsran dolu 1-1'lik beraberliğin ardından. Ancak asıl olay sonuç değildi, asıl olay Vinicius'tu.

İnanılmaz an

78. dakikada Vinicius ceza sahasının hemen önünde kolay bir topla buluştu; kale de önündeydi. Ancak topa takıldı, dengesini kaybetti ve hiçbir savunmacının müdahalesi olmadan komik bir şekilde yere düştü. Böylece net bir atağı, amatör bir oyuncuya bile yakışmayacak amatörce bir şekilde bitirdi; kaldı ki söz konusu olan Ballon d'Or adayı bir isim.

Sosyal medya kullanıcıları olanlara inanamadı ve "X" platformu dakikalar içinde binlerce yorumla doldu. Yorumların hepsi bir hashtag hâline gelen tek bir cümlede birleşiyordu: "Futbol oynamayı unuttu."

Bir taraftar şöyle yazdı: "Vinicius futbol oynamayı unuttu." Bir diğeri ise sözleşmesini yeniledikten sonra Vinicius'un içine düştüğü duruma doğrudan atıfta bulunarak, "Vinicius'un sözleşmesini yeniledikten sonraki hâlini görmek gerçekten korkutucu" yorumunu yaptı. Bu, geçtiğimiz 6 Ağustos'ta Real Madrid ile 2032 yılına kadar imzaladığı dev sözleşme yenilemesine doğrudan bir gönderme.









Bu tek an da değildi. İlk yarıda Vinicius, hiç de daha az kötü olmayan bir başka an yaşamış, basit bir topu kontrol etmeyi başaramamış ve top takım arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında taç çizgisinden dışarı çıkmıştı. Böylece iki görüntü birlikte "Tam çöküş" başlığıyla paylaşıldı.

Bir güven krizi, bir seviye krizi değil

Yaşananlar sadece geçici bir talihsizlik değil. Vinicius futbol kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşamıyor ve bunun farkında. Sözleşme yenilemesinden bu yana Real Madrid forması altında seviyesi ürkütücü şekilde düştü ve her maçta ıslıklarla, yuhalamalarla karşılaşır hâle geldi; sadece rakip taraftarlardan değil, üstelik daha vahimi Santiago Bernabeu'daki kendi taraftarlarından.





İşte tam bu noktada Mourinho'nun adı yeniden gündeme geliyor. Sertliği, taktik disiplini ve boş gösterişe tahammülsüzlüğüyle tanınan Portekizli teknik adam, bir yıldızın uzun süreli bir sözleşmeyle geleceğini güvence altına aldığında konsantrasyon kaybının tehlikesine karşı her zaman uyarıda bulunmuştu. Vinicius'un şu an sergilediği tablo, Mourinho'nun korktuğu şeyin harfi harfine tercümesi: açlığını kaybeden büyük bir yetenek.

Avustralya ile oynanan hazırlık maçı teknik bir sınav değil, Vinicius'un krizinin teknik olmaktan önce zihinsel ve psikolojik olduğunu ortaya koyan bir aynaydı. Ayrıca Ancelotti'nin Brezilya ile üstlendiği görevin tahmin ettiğinden çok daha zor olacağını gösterdi: oyunun temellerini unutan bir oyuncuyu geri kazanmak.







