Mourinho hakemi savundu, Mbappe tartışmasının ardından: "Çok iyiydi, sinemada değildik!"

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, takımının Racing Santander karşısındaki mücadelesinde verilen hakem kararlarını savundu ve Kylian Mbappé lehine verilen penaltının yarattığı tartışmalara ve maçtaki bazı kararlara eşlik eden itirazlara rağmen hakem Munuera Montero'nun teknik açıdan iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Mourinho, Real Madrid'in "El Sardinero" sahasında Racing'i 3-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemin tartışmalı pozisyonları iyi yönettiğini, ev sahibi takımın Aurelien Tchouameni'ye yapılan bir el teması sonrası talep ettiği penaltının ise doğru olmadığını söyledi.

Portekizli teknik direktör şunları ekledi: "Her şeye itiraz ettiler. Bu stadı gerçekten çok beğeniyorum, özel bir yer. İnsanlar sinemaya sadece bir gösteri izlemeye gelmez, burada taraftarlar oynuyor. Ancak kuralları bilmeyen birçok kişi var ve bunun bir kısmı kuralların sürekli değişmesinden kaynaklanıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tchouameni'ye penaltı değildi. 60 metre uzaklıktan göremedim, ama gördüğümde video yardımcı hakem teknolojisi hakeminin dalgın olmadığından emindim. Penaltı değildi. Hakem teknik açıdan başarılıydı."

Maça ilişkin Mourinho, skorun 4-0 olabileceğini, ancak karşılaşmanın bazı bölümlerinde zorlaşabilecek nitelikte olduğunu belirterek "Önemli bir haftada güzel bir galibiyet" dedi ve ardından takımın gösterdiği gelişimi ve oyuncuların fiziksel ve taktiksel düzeyde ortaya koyduğu bağlılığı övdü.

Teknik direktör, Bellingham ve Diomande hakkında konuşarak takımın fiziksel ve taktiksel açıdan üstün yeteneklere sahip oyunculara sahip olduğunu, son derece bağlı bir grup gördüğünü vurguladı ve Real Madrid'in kademeli olarak geliştiğini, ancak özellikle defansif blok kuran takımlar karşısında daha fazla gol atması gerektiğini ekledi.

Trent ve Atina maçı

Mourinho, art arda gelen galibiyetlerle takım içindeki güven düzeyinin yükseldiğine dikkat çekti, duygusal yönün futbolda önemli bir rol oynadığını ve olumlu sonuçların işleri daha kolay gösterdiğini belirterek, birkaç maça çıkmamasına rağmen harika bir maç çıkaran Trent'i örnek gösterdi.

Real Madrid'in üç gollük üstünlüğün ardından maç sırasında yaptığı el işareti hakkında Mourinho, takımını herhangi bir sürprizden korumaya çalıştığını açıklayarak "Düşünün, kibirli birinin hatamızdan faydalanıp hızlı bir serbest vuruş kullandığını hayal edebiliyor musunuz? Takıma mümkün olan her şekilde yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Portekizli teknik direktör ayrıca odağını yaklaşan Atina maçına yöneltmeye başladığını ortaya koydu; yaptığı değişikliklerin önceden kesinleşmiş olmadığını, bir sonraki maçta ilk 11'de başlamayacak bazı oyuncuları dinlendirmeyi düşündüğünü, 4 veya 5 değişiklik yapma olasılığının bulunduğunu açıkladı ve İspanyol futbolunun takımlarının galibiyetler almasını görmek istediğine işaret etti.