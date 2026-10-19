Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın 9. haftasında Beyazlılar'ın 4-1 kazandığı Sevilla maçında Türk oyuncusu Arda Güler'in oyundan atılmamasını savunmaya çalıştı.

Sport gazetesi, birçok kez hakemlerden şikâyet eden Mourinho'nun yaşananları örtbas etmek zorunda kaldığını ve bunu da Güler'in kırmızı kart görmesini haklı çıkaracak net bir görüntü bulunmadığını öne sürerek yaptığını belirtti.

Mourinho basın toplantısında, "Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza'nın açıklamaları hakkında yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum, pozisyonun kendisi hakkında değil" dedi.

Portekizli teknik adam, "Kimse bana olduğunu söyledikleri şeyi gösteremedi, elimde tek bir görüntü bile yok. Televizyondan ve taktik kameraya sahip olan kendi analistlerimden görüntü istedim. Bahsettikleri ve Luis Garcia'yı öfkelendiren şeyi gösteren hiçbir görüntü göremedim. Hiçbir şey göremedim" diye konuştu.

Mourinho, "Size tüm samimiyetimle söylüyorum: Bir gün bizim lehimize olan bir şey yaşanırsa, çıkıp bunu söylemekte hiçbir sorun yaşamam. Bence bunun tersi bizim için çok daha fazla kez gerçekleşecek, çünkü işlerin doğal akışı bu" ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı, "Kesinlikle hiçbir şey görmedim. Eğer biri cumartesi günü bana görmediğim bir pozisyonun net bir görüntüsünü ulaştırırsa, orada olacağım; ama şu ana kadar hiçbir şey yok" diye ekledi.

Mourinho, Sevilla'nın teknik direktörüne yüklenerek durumu daha da gerginleştirdi ve onun bu sözlerinin, takımının aldığı yenilgiden söz etmemek için bir bahane olduğunu savundu.

Portekizli teknik adam, "Bugün bir dakika bile El Clasico'yu düşünmedim. Bu maçı kazanmayı düşündüm. Luis'in durumunu anlıyorum. Bir teknik direktörün 4 gol farkla kaybetmesi, ardından da yaşanmamış bir şey hakkında dört ya da beş soruya cevap verme fırsatı bulması harika bir şey" dedi.

Mourinho, "Ceza nedeniyle Güler'i kaybetmekten korkuyor muyum? Pozisyon yaşandığında tablete baktım ve hiçbir şey görmedim" diye konuştu. Portekizli teknik adam, gazetecilere meydan okuyarak, "Aranızda bana kırmızı kartı gösterecek bir görüntüye sahip olan var mı?" diye sordu.

Takımının hakem kararlarından açıkça faydalanmasına rağmen Portekizli teknik direktör, Barcelona'yı eleştirme fırsatını da kaçırmadı: "La Cartuja'daki maçı izlemedim. Leipzig-Bayern Münih maçını izledim, Barcelona'yı izlemedim. Size yemin ediyorum. Sonrasında elbette bazı şeyler bana ulaştı, ama bu benim için de bir sürpriz oluşturmuyor. Ofiste sıradan bir gün."

Güler'e gösterilmeyen kırmızı kart, Türk oyuncunun El Clasico'da forma giymesinin önünü açtı; ancak Mourinho o maçı düşünmek istemiyor.

Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: "Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde bir maçımız var. Düşündüğümüz tek maç o. Çarşamba günü saat 23.00'e kadar El Clasico'yu düşünerek bir dakika bile harcamayacağım."