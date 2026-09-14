Mourinho, Güler'i şaşırttı: Yeni bir Vinicius arıyor ve Yamal'a işte böyle yanıt verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında salı akşamı "Martinez Valero" Stadı'nda oynanacak Elche maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yer alarak, takımının hazırlıkları, bazı yıldızlarının durumu ve takımına yerleştirmeye çalıştığı oyun tarzı hakkında konuştu.

Detaylarını İspanyol basınının aktardığı toplantıda Mourinho, Real Madrid içindeki bir dizi önemli konuya değindi. Vinicius Junior ve Arda Güler'den başlayarak Tchouameni'nin durumundaki gelişmeye, oradan da yüksek pres ve oyuncuların dakikalarının yönetimine dair felsefesine kadar birçok konuya değinen Mourinho, ortaya çıkışını penaltılarla ilgili dikkat çekici bir yorumla noktaladı.

Mourinho, Elche maçına dair hedefini açıkça özetleyerek şöyle konuştu: "Kazanmak istiyorum. İyi oynamak ve kazanmak istiyorum, bundan başka bir şey değil." Böylece odağının, takımından istediği seviyeyi ortaya koyarken galibiyet elde etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Güler için beklenti çıtasını yükseltti

Portekizli teknik direktör, Arda Güler'e büyük bir hayranlık duyduğunu belirterek, sahada fark yaratma kabiliyetini övdü ve şunları söyledi: "Kalitesi olağanüstü: keskin oyun görüşü, kararlılığı, takımın performansına kattığı istikrar ve yaratıcılığı. Muazzam bir potansiyele sahip ve istatistikleri gerçekten etkileyici."

Mourinho dikkat çekici bir tonda şunları ekledi: "Belki de abartıp onun en iyi, en iyi, en iyi olduğunu, üç kez, söylemek istemiyorum ama evet, o en iyi, en iyi."

Buna karşılık Mourinho, Vinicius'tan kale önünde daha fazla kararlılık istedi ve Brezilyalı oyuncunun en iyi versiyonunun, fırsatları gollere çevirebildiğinde ortaya çıktığını değerlendirdi. Yine de takım oyununun ve günlük gelişimin önemini vurguladı.

Şöyle konuştu: "En iyi durumu gol atmaktır. Gol pası vermenin önemli olduğu açık, takım oyunu son derece önemli, günlük çalışma önemli ve bunu eksiksiz bir şekilde yapıyor, ama bir de başka bir Vinicius var."

Mourinho projesini anlatıyor

Mourinho, Real Madrid'i istediği hâlde görmek için 3 aya ihtiyacı olduğuna dair önceki açıklamasına yanıt vererek, sihirli bir çözüme sahip olmayı kastetmediğini, yalnızca çalışma devam ederken daha gelişmiş bir takıma ulaşmayı kastettiğini açıkladı.

Şöyle dedi: "Kastettiğim şu: 3 ay içinde bugün olduğumdan daha iyi olmak istiyorum, ama 3 ayda bizi çok güçlü kılacak sihirli bir reçetem yok."

Gelişimin maçlar ve antrenmanlar aracılığıyla kademeli olarak geldiğini vurgulayan Mourinho, uyumun artması ve teknik ekiple çalışmanın sürmesinin takımın gelişmesine yardımcı olduğunu teyit etti.

Yüksek pres

Portekizli teknik direktör uygulamaya çalıştığı savunma tarzından bahsederek, yüksek presin maç boyunca sürdürülemeyeceğini ve takımının maçın gidişatına göre tarzını değiştirebilmesi gerektiğini vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Doksan dakika boyunca yüksek pres yapmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum; bu bizim tarzımız değil." Aynı zamanda Real Madrid'in geri çekilip savunma yapmakla yetinen bir takıma dönüşmesini istemediğini vurguladı.

Şunları ekledi: "Savunmada blok kurma tarzını sevmiyorum, ama aynı zamanda rakibin iki ya da üç gol atması veya kalecinin harika kurtarışlar yapmak zorunda kalması yüzünden çok fazla acı çekmek de istemiyorum."

Tchouameni geri dönüyor

Mourinho, dönüşünün ardından önceki maçlarda sınırlı sürelerde forma giyen Tchouameni'nin önümüzdeki dönemde daha büyük bir rol üstleneceğini teyit etti.

Şöyle dedi: "Sürekli gelişiyor ve kendini daha güçlü, daha özgüvenli hissediyor. Yarın oynayacak. Şu an kaç dakika oynayacağını belirleyemem."

Ayrıca teknik ekibin oyuncuların fiziksel yüklerine temkinli yaklaştığını açıklayan Mourinho, spor salonundaki çalışmayı, bireysel antrenmanı ve tıbbi takibi kapsayan kapsamlı bir sakatlıktan korunma planının bulunduğuna dikkat çekti.

Ballon d'Or tartışması

Lamine Yamal'ın Ballon d'Or ödülü ve buna layık olduğuna dair açıklamaları sorulduğunda Mourinho, Barcelonalı oyuncuyla bir tartışmaya girmeyi reddederek kısaca şöyle konuştu: "Ben oyuncuların açıklamalarına yorum yapmam. Tüm görüşlere saygı duyarım ama onlar hakkında yorum yapmam."

Ayrıca Valverde ve Tchouameni'yi orta sahada birlikte oynatma ihtimalinden de bahseden Mourinho, meselenin oyuncuların defansif veya ofansif olmasıyla değil, her oyuncunun rolünün özelliklerine göre farklılaşmasıyla birlikte sahada gerekli dengeyi sağlamakla ilgili olduğunu vurguladı.

Penaltı atışları

Toplantının sonunda, konu sona ermiş gibi göründüğü sırada Mourinho dikkat çekici bir yorumda bulundu: "Penaltı atışlarıyla ilgili soru yok mu? Bu tuhaf, değil mi?" Böylece Elche maçı öncesinde hakem konusuna dair muğlak bir işaret bıraktı.