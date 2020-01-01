Mourinho, Guardiola'nın kulağına ne söylediğini açıkladı

10 yıl önce Inter'i çalıştırırken Barcelona ile karşılaşan Jose Mourinho, Pep Guardiola'nın kulağına fısıldadığı şeyin ne olduğunu nihayet açıkladı.

2009-10 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde , 'yı eleyerek adını finale yazdırmış ve 'i devirerek kupayı kazanmıştı.

O dönem İtalyan devini çalıştıran Jose Mourinho, Barcelona ile oynadıkları rövanş maçında yaptığı bir hareketle futbol tarihinin en ikonik karelerinden birinin başrolü olmuştu.

İlk maçı San Siro'da Wesley Sneijder, Maicon ve Diego Milito'nun golleriyle 3-1 kazanan Inter, rövanş maçının 28. dakikasında 10 kişi kalmıştı.

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İkili mücadelede eliyle Sergio Busquets'in yüzüne müdahalede bulunan Thiago Motta, rakibinin yerde kalmasıyla ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Rakip yedek kulübenin sevindiğini ve Guardiola'nın Zlatan Ibrahimovic'e talimatlar verdiğini gören Mourinho, Gazzetta Dello Sport'a o anları şöyle anlatıyor:

"Sergio Busquets neredeyse bayılmış gibi yere düştüğünde bizim kulübe, rakip kulübe ve Motta'nın kırmızı kart gördüğü noktaların tam arasında duruyordum. Gözümün ucuyla Barcelona kulübesindekilerin sanki kazanmışlar gibi sevindiklerini gördüm, Guardiola da Ibrahimovic'i yanına çağırmış taktik veriyordu."

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Tam o sırada Guardiola'nın arkasına giderek kulağına bir şeyler fısıldayan Mourinho, ne söylediğini itiraf etti: "Hemen partiye başlama, daha maç bitmedi."

84. dakikaya kadar 0-0 ilerleyen maçtaki eşitliği Gerard Pique bozsa da bu gol Barcelona'ya yetmedi. Son düdükle beraber finale adını yazdıran Inter oldu. Hayatının en güzel mağlubiyeti olarak nitelendirdiği maçın sonunda Mourinho sahada koşarak sevinç gösterisi yapmıştı.