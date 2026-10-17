Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Sevilla karşılaşmasına hazır olduğunu belirterek maçın zorluğuna dikkat çekti ve kulüp yönetiminden yeni transferler talep etmediğinin altını çizdi.

Mourinho, Sevilla maçının basın toplantısında, İspanya Ligi'nin dokuzuncu hafta mücadelesi öncesinde futbolcularının durumuyla ilgili şunları söyledi: "Oyuncular yorgun hissediyor ama yarın öyle olmayacaklar. Bugün sağlık ekibinde gördüklerime dayanarak, bir miktar yorgunluk yaşadıklarını düşünüyorum, ancak yarın iyi durumda olacağız. Ayrıca değişiklik yapmaya ve takıma daha fazla canlılık katmaya karar verirsek çok iyi seçeneklerimiz var. Sevilla büyük bir takım ve deplasmanda her zaman güçlü bir rekabet ortaya koyuyor. Luis Garcia harika bir iş yapıyor. Çok zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz."

Orta sahada oynamanın gereklilikleri hakkında Real Madrid'in teknik direktörü şöyle konuştu: "Orta saha oyuncusundan orta saha oyuncusu rolünü yerine getirmesini isterim. Rolü yalnızca savunmayla sınırlı kalan oyuncu, imkânları kısıtlı bir orta saha oyuncusudur; rolü yalnızca hücumla sınırlı kalan ise orta sahada oynamasa daha iyi olur. Bu çok zor bir mevki ve pek çok yeteneğe sahip olmayı gerektiriyor; iyi bir orta saha oyuncusu olmak zordur."

Arda Güler'in orta sahanın derinliklerinde kullanılma olasılığına ilişkin olarak Mourinho, "Çok sıkı çalışıyor. Emeğin hakkını vermek ve takdir etmek konusunda büyük zorluk yaşadığınızı düşünüyorum. Olumsuz şeylerin her zaman bir sahibi oluyor, olumlu şeyler ise şansa bağlanıyor. Arda büyük yeteneğe sahip bir oyuncu ama henüz, ki neyse ki öyle, tamamlanmış oyuncu aşamasına gelmedi. Farklı mevkilerde oynamasına imkân veren niteliklere sahip. Ondan son derece memnunum" dedi.

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Mourinho, Endrick ile ilgili planlarına da değindi: "Bazen iyi iş yapanın hakkını vermekte zorlandığımızı düşünüyorum. İşler kötü gittiğinde çok ağır eleştiriyorsunuz. Övgü, fazlasıyla parlayan ve elinden geleni ortaya koyan genç oyuncunun hakkı. Kornerlerden gelen üç gol ve o kornerleri kazanma biçimimiz, takdir edilmeyi hak eden iki unsur. 10 dakika içinde yaklaşık 7 korner kazandık, çünkü ezici bir hücum baskısı kurduk."

Şöyle devam etti: "Oynamayı hak eden çok sayıda oyuncu var. Oynamayı hak eden 11'den fazla oyuncumuz var, hatta bu sayı 15 veya 16'ya kadar çıkıyor. Lunin oynamayı hak ediyor, şaka yapmıyorum. Dünyanın en iyi kalecisinin yanında her gün sıkı çalışan ve oynamamasına rağmen pozitifliğini koruyan bir oyuncu. Ama iki kaleciyi birlikte oynatamam."

Mourinho, "Aynı şey diğer oyuncular için de geçerli. Sanırım hepimiz, kulübeden oyuna girip maçın gidişatını değiştiren beş oyuncunun yarın oynamayı hak ettiği konusunda hemfikir olacağız, ama diğerleri ne olacak? Diomande oynamayı hak etmiyor mu? Cucurella oynamayı hak etmiyor mu? Valverde oynamayı hak etmiyor mu? Mbappe oynamayı hak etmiyor mu? Teknik direktörlük işinin zor yönlerinden biri de bu" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha az imkâna sahip takımları çalıştıran meslektaşlarım benim şanslı olduğumu söyleyecek. Sizin gibi gazetecilerle muhatap olmanın aynı anda hem şansım hem şanssızlığım olması bir paradoks, çünkü görevi daha da zorlaştırıyorsunuz."

Kış transfer döneminde yeni oyuncularla anlaşma ihtimaline ilişkin olarak Mourinho, "Militao yarın takım kadrosunda olacak. Kadroyu açıklamak zorunda kalmamak benim için kolay; ben yeni oyuncu transferi talep etmiyorum ve mevcut gruptan memnunum. Oyuncular gelişiyor, özellikle zaman ve sükûnet bulduğumuzda" dedi.

Ardından ekledi: "Oyuncuların seviyesini geliştirmem gerekiyor ve yeni oyuncu talep etmenin benim hakkım olduğunu düşünmüyorum. Ben kısa bir kadroyla çalışmayı tercih ediyorum. Bir oyuncu almak istiyorsak, bir başka oyuncunun ayrılması gerekir. Kulüp yönetimi herhangi bir adımı değerlendirmeye karar verirse, konuyu birlikte değerlendiririz, ama ben oyuncu transferi talebinde bulunacak ilk kişi olmayacağım. Yeni oyuncu istemiyorum."

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Mourinho, Valverde'yi orta sahada kullanmasıyla ilgili kararlarını savunarak şöyle dedi: "Ben burada takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararları almak için varım. Yapay zekânın ve takımların yapacağı anketlerin kararları belirlediği, teknik direktörlerin rolünün ise sahadaki çalışmayla sınırlı kaldığı günün geleceğini düşünüyorum, ama şimdiye kadar kararları alanlar teknik direktörler."

Açıklamasını şöyle sürdürdü: "Görüşleri kabul etmeyen inatçı teknik direktör, tüm saygımla, sınırlı bir teknik direktördür. Futbolu sevdiği için görüş bildiren insanlar olduğunu görüyorum, bir de bu işlerinin bir parçası olduğu için bunu yapanlar var; ancak bunların görüşleri benim kendi analizimin üzerine çıkmaz. Buna karşılık, sürekli başkalarının görüşlerini kabul eden teknik direktör de illaki iyi bir teknik direktör değildir."

Şöyle tamamladı: "Teknik ekibimdeki üyelerin görüşlerine açığım. Kararlarımı değiştirebilirim ama bunu kendi analizime dayanarak yapabilirim, dışarıdan başkalarının düşündükleri yüzünden değil. Farklı yönler seçebilirim" diyerek Tchouameni ve Valverde ikilisine atıfta bulundu. "Maç pek çok evre ve ince ayrıntı içeriyor; ayrıca beş değişiklik hakkı, güçlü kadrolara sahip takımlar için önemli bir faktör."



