Mourinho, futbolun gücünü anlatmak için efsanelerin arasına katıldı

Jose Mourinho, Edwin van der Sar, Marcel Desailly ve Ada Hegerberg, bir topun nasıl 'Paha Biçilemez' şeyler yaratabileceğini Mastercard'a anlatıyor...

İki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve şu anda 'ın başında olan Jose Mourinho, 'Priceless' (paha biçilemez) anılar yaratmak için futbolun küresel gücünü tartışmak üzere efsane isimlerin arasına katıldı.

Hollandalı eski file bekçisi Edwin van der Sar, Fransız eski savunma oyuncusu Marcel Desailly ve Ballon d'Or'u kazanan ilk kadın futbolcu Ada Hegerberg, futbolun sadece kariyerlerini değil hayatlarına nasıl etiklediğini anlatmak üzere Mastercard'a katıldılar.

"Babam futbolcuydu ve ben de bir maç günü doğdum. Babam ve takım arkadaşları otelden ayrılarak beni görmeye gelmişlerdi."

Bir başka UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan isim olan Edwin van der Sar ise futbolun sağladığı eğlence açısından taraftarlar üzerindeki önemini anlattı.

Diğer yandan ve formaları altında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Desailly ise başarısının önemli bir unsurunun takım arkadaşlarının desteğine ve turnuva süresince birbirlerine bağlı kalmanın olduğunu vurguluyor.

Hegerberg ise sporun gücüne vurgu yaparken, yeni kadınların da futbol dünyasına atılıp yeni nesle ilham vermelerini umduğundan bahsetti.

Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünü futbol efsanelerinin katıldığı özel röportaj serileriyle kutluyor. Daha fazlası için tıklayın priceless.com.