Roma teknik direktörü Mourinho, İsviçre maçında Fransa’nın ipleri elden bıraktığını düşünüyor.

Euro 2020’nin en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, “ölüm grubu” olarak nitelendirilen F Grubu’nu Almanya, Portekiz ve Macaristan’ın önünde lider olarak tamamlamıştı.

Son 16 turunda ise A Grubu’nun üçüncü İsviçre ile eşleşen Fransızlar, büyük bir sürprizle turnuvaya erken veda etmişti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Seferovic’in golüyle geriye düşen Fransa, ikinci yarıda Benzema ile art arda bulduğu gollerle 2-1 öne geçmişti.

Karşılaşmanın 75. dakikasında ise turnuvanın bireysel anlamda en baskın performans gösteren oyuncularından biri olan Paul Pogba, jeneriklik bir golle takımını 3-1 öne geçirmişti.

Fakat pes etmeye niyeti olmayan İsviçre, Seferovic ve Gavranovic’le bulduğu gollerle skora eşitlik getirmiş ve maçı uzatmalara götürmüştü. Fransızlar, penaltı atışları sonucu İsviçre’ye mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

Karşılaşmayı değerlendiren Roma teknik direktörü Jose Mourinho ise Fransa’nın özellikle üçüncü golden sonra rehavete kapıldığını dile getirdi.

Neler söylendi?

Fransa’nın İsviçre ile oynadığı maçı talkSPORT’a değerlendiren Jose Mourinho, şu açıklamalarda bulundu:

“Fransa, İsviçre maçına oldukça kötü bir başlangıç yaptı ancak sonrasında harika bir geri dönüşe imza attılar, sahip oldukları yeteneği ve potansiyeli herkese gösterdiler.”

Mourinho, özellikle skoru 3-1’e getiren golün ardından her ne kadar isim vermese de Pogba’yı eleştirdi:

“Fransa, üçüncü golden sonra sanki her şey bitmiş gibi sevindi, tüm oyuncular danslar ediyor ve kutlamalar yapıyordu.”

“Ama karşılaşmanın bitmesine hala 20 dakikalık bir süre vardı ve bu kutlamaların maçın son kısmındaki performanslarını olumsuz etkilediğini düşünüyorum.”

“İsviçre farkı bire indirdiğinde ise Deschamps da sanırım maçın bittiğini düşündü çünkü Griezmann’ı oyundan aldı.Birkaç dakika sonra da Benzema sakatlandı ve bu noktadan sonra her şey onlar adına kötü gitmeye başladı.”

“Fransa’nın harika bir kadrosu var ancak bu sonuçtan kendilerini sorumlu tutmalılar.”

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