Bugünün tarihi karesi olması gerekiyordu: Hansi Flick ile Jose Mourinho'nun bir Clasico rakibi olarak ilk el sıkışması. Ancak Portekizli teknik adam son anda kaçmayı tercih etti.

Herkesin merakla beklediği, Las Rozas'taki futbol şehrindeki toplantıya Barcelona teknik direktörü katıldı, Diego Simeone de hazır bulundu; ancak Real Madrid teknik direktörü ortalıkta yoktu. Arkasında yeni bir tartışma fırtınası ve Atletico teknik direktöründen gelen sert bir cevap bıraktı.

Sürpriz yokluk ilk buluşmayı erteledi

Hansi Flick, salı günü İspanya Futbol Federasyonu merkezinde Birinci ve İkinci Lig teknik direktörlerinin yıllık toplantısına katıldı. "Mundo Deportivo"ya göre bu toplantı, teknik direktörlerin şikâyetlerini ve endişelerini dile getirdikleri yıllık bir kürsü niteliği taşıyor.

Bu buluşmanın Flick ile Mourinho arasındaki ilk karşılaşma olması planlanıyordu; ancak Real Madrid teknik direktörü, "program çakışması" olarak ifade edilen bir gerekçeyle katılmadı ve herkes beklenen o sahneden mahrum kaldı.

Simeone hakem suçlamalarına yanıt verdi

Diego Simeone, Madrid derbisindeki galibiyetinden birkaç gün sonra toplantıya katıldı ve Mourinho'nun hakemlere yönelttiği sert eleştirilerden kendini uzak tuttu.

Portekizli teknik direktör, hakem Ortiz Arias'a karşı, derbideki tartışmalı iki olaya ilişkin görüntülerle birlikte uzun bir şikâyet dilekçesi vermiş ve bu, üzerine eleştiri ateşi açılmasına yol açmıştı. Bu durum, Portekizli teknik direktörün yüzleşmemek için toplantıdan uzak durduğuna işaret ediyor.

Simeone'nin yanıtı ise kararlı oldu: "Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz, ancak Flick, Mourinho, Pellegrini ve Simeone'nin teknik direktörler olarak büyük bir medya görünürlüğüyle ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Söylediklerimiz konusunda dikkatli olmalıyız."

Şikâyetler ve maaşlar forumu

Bu toplantılar teknik direktörler için her zaman hayati bir platform oluşturmuştur. Geçmiş yıllarda, kulüpleri tarafından maaşları ödenmeyen meslektaşlarının durumlarını gündeme getirmişlerdi. Hakemlerle açık tartışma da değişmeyen konulardan biri olarak kabul ediliyor; forum, teknik direktörlerin soru sormasına ve hakemlerin bu soruları yanıtlayarak görüş ayrılıklarını yakınlaştırmasına olanak tanıyor.

Yeni tarih: 25 Ekim

Flick ile Mourinho arasındaki gerçek ilk buluşma 25 Ekim'e, yani Camp Nou'da oynanacak bu sezonun ilk Clasico'suna ertelenecek. Bu, ligin yeniden başlamasından bu yana oynanacak beşinci maç olacak.

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Saha içinde ise iki teknik adam yalnızca bir kez karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşma 2019/2020 sezonunda yaşanmış ve Flick yönetimindeki Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı 3-1 mağlup etmişti.