Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, takımının Celta Vigo karşısında yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Mourinho, fiziksel olarak en iyi durumda olmayan birçok oyuncu gördüğünü, ancak bu oyuncuların güçlü bir karakter ortaya koyduğunu belirtti.

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Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında konuk ettiği Celta Vigo karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı son anlarda 2-1 kazanarak puanını 33'e yükseltti ve ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Mourinho'nun karşılaşmanın ardından Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamaları AS gazetesi yayımladı.

Mourinho, "Olumlu yanları görüyorum. Bunların arasında bu oyuncuların kazanma isteği ve zorlukların üstesinden gelme becerileri var" dedi.

Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "Maç çok zordu. Öncelikle Celta Vigo yüzünden; oynamayı, savunma yapmayı ve topa sahip olmayı bilen, topa sahip olmak ve kazanmak isteyen bir takımı nasıl çaresiz bırakacağını bilen bir takım. Maçta yaşanan zorluklarda Celta Vigo'nun büyük payı var."

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Mourinho, şu noktaya dikkat çekti: "Bunun ardından fiziksel olarak iyi durumda olmayan birçok oyuncu gördüm. Geçen perşembe gelen oyuncular var, çarşamba gecesi uyumayanlar var, uçakta uzun saatler geçiren oyuncular var. Ayrıca fiziksel yorgunluk zihinsel kapasitenizi de biraz etkiliyor."

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"Maçın ilk pasını Ibrahima Konaté yaptı ve top doğrudan saha dışına gitti. Bu iyiye işaret değil" diyen Mourinho, sözlerini şöyle vurguladı:

"Ama olumlu yanları da görüyorum. Bunların arasında bu oyuncuların kazanma isteği ve zorlukların üstesinden gelme becerileri var. Maçı Arda ve Jude Bellingham ile, orta sahada ise son derece yorgun olan bir grup hücum oyuncusuyla bitirdik ama ellerindeki her şeyle mücadele ettikleri açıktı."

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Mourinho, "1-1'lik beraberlik golünden sonra her şey adeta bir kasırga gibiydi. Topu kaybediyoruz, sonra geri kazanıyoruz, sonra yeniden kaybediyoruz, sonra tekrar kazanıyoruz ve sonunda puanları aldık. En önemlisi de buydu" diye konuştu.

Portekizli teknik adam, "Bu güçlü bir grup. Zorlukların üstesinden gelebilen ve karmaşık koşullar karşısında nasıl mücadele edileceğini bilen insanlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

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Mourinho şunları ekledi: "İstediğimiz şey kolayca kazanmak, devre arasına hepimiz sakin bir şekilde girmek ve 3-0 ya da 4-0 öne geçtikten sonra gülmek. Ama bu her zaman mümkün olmuyor ve işte o zaman bu güçlü karakterin ortaya çıkması gerekiyor."

Sözlerini sürdüren Mourinho, "İkinci yarının anahtarlarından biri pres yoğunluğunu artırmak ve top kaybından sonra topu geri kazanmada daha agresif olmaktı. Skorda geride olmak ve kendi sahanda ıslıklanmak da bu zorlukların arasında" dedi.

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Mourinho, "Üst üste 9 galibiyet aldık ve salı günü 10. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Portekizli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Vinicius ve Espi. Tüm oyuncuların hazır ve odaklanmış olması ne kadar önemli? Bu onlara bağlı ve takdir de onlara ait. Takımın her birimizden daha önemli olduğunu kavramayı içeren insani değerlere sahipler. Süre 90 dakikaysa 90 dakika, 1 dakikaysa 1 dakika."

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Mourinho son olarak şunları vurguladı: "Bir dakika bile oynamayan oyuncular vardı ama yine de yedek kulübesinde hakemden bitiş düdüğünü çalmasını istiyor, Vinicius'a savunmaya geri dönmesini söylüyorlardı. Sonuçta herkes katkı verdi, tribündeki oyuncular bile kendi paylarına düşeni yaptı. Bu, oyuncuların sorumluluğu. Bu güçlü grubu kuran ve pozitif bir atmosferin hâkim olduğu bir soyunma odası yaratan onlar."