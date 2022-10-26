Mourinho, Finlandiya'daki zeminden şikayetçi: "Suni çimde oynamak futbol değil, başka bir spor"

Roma, Avrupa Ligi'nde Helsinki'ye konuk oluyor.

Jose Mourinho, Roma'yı HJK Helsinki'nin Bodo/Glimt'e benzer bir takım olduğu konusunda uyarıyor, çünkü 'suni çimde oynamak futbol değil, başka bir spordur'.

Roma, Avrupa Ligi'nde Helsinki'ye konuk oluyor.

Roma, bu iki takım geçen ay karşılaştığında Olimpico'da 3-0 kazandı. Roma grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alırken Ludogorets'in 3, real Betis'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

Bu nedenle burada bir zafere galibiyete ihtiyaçları var. Bulgarlarla kafa kafaya çarpışmadan önce Betis'in onlara bir iyilik yapmasını umuyorlar.

Ne söylendi?

Mourinho basın toplantısında "Biz buraya tatile gelmedik" dedi.

"Galibiyete ihtiyacımız var ve bu kolay olmayacak. Son toplantıdan sonra zor olacağını söyledim ama onlar için de kolay olmayacak.

"Hocalarını tebrik ettim ve iyi organize olmuş bir takımı olduğunu söyledim. Daha önce bazı iyi bireylere sahip oldukları gibi, dünyanın bu alanında bir evrim oldu, ancak şimdi onların da iyi ekipleri var.

"Turnuvada kalmak istiyoruz, Konferans Ligi unvanımızı korumaya çalışmak istemiyoruz, Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz."

Special One, suni çime olan nefretindeni dile getirmekten çekinmedi.

"Bunun için ağlamak istemiyorum çünkü bu bize bir avantaj sağlamaz. Bu koşullarda oynamak zorundayız, hepsi bu.

"Hala suni çimde oynamanın futbol olmadığını, farklı bir spor olduğunu, bu yüzden üzerinde oynamaya alışmış olan herkesin bir avantajı olduğunu savunuyorum.

"Geçen sezon sentetik bir sahada iki kez oynadık ve her ikisini de kaybettik. Biri tarihi bir sonuçtu. Stadio Olimpico'da Bodo/Glimt'i yok ederken herkese gerçeği gösterebildik. Yarın o fırsatımız yok. Kyabedersek biteriz.