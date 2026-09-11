Mourinho, Fas'ın isteğine karşı çıkıyor: Dünya Kupası finali efsanevi bir stadyumda oynanmalı

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakja'nın, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası finalini ülkesinin düzenleme hakkına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

İspanya La Liga'da yarın cumartesi günü oynanacak Real Madrid-Rayo Vallecano maçı öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında Portekizli teknik direktöre, 4 yıl sonra yapılacak turnuvanın finaline nerenin ev sahipliği yapması gerektiğine dair görüşü soruldu.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre Mourinho şöyle konuştu: "Maçın oynanması gereken yer ile benim oynanmasını dilediğim yer arasında fark var."

Gülerek şunları ekledi: "Kusura bakmayın, benim isteğim Lizbon'da olması."

Ancak maçın, takımı Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanması gerektiğini söyledi.

"Real Madrid teknik direktörü olduğum için değil, futbol tarihinin en iyi oyuncularından bazılarının forma giydiği efsanevi ve tarihi bir statta oynayabiliyorsanız, o zaman burada olmalı diye bir cevap vereceğim. Benfica'nın teknik direktörü olsaydım da aynı şeyi söylerdim." dedi.

Mourinho'nun açıklamaları, Lakja'nın yaptığı sürpriz açıklamalar nedeniyle gelecek Dünya Kupası'nın final maçının nerede oynanacağına dair yeniden alevlenen tartışmanın ardından geldi.

Lakja, dün perşembe günü Bouznika şehrinde Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi'nin bir etkinliğinde şöyle dedi: "Bilmeniz gereken şu ki, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onuru Benslimane bölgesine ait olacak."

Lakja, ülkesinin maça, inşaatı süren ve 115 bin taraftar kapasiteli II. Hasan Büyük Stadı'nda ev sahipliği yapacağını belirtti.

Ancak daha sonra "Marca" gazetesi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan resmi bir kaynağa dayanarak, Fas'a 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma sözü verildiğini yalanladığını aktardı ve "Karar uygun zamanda alınacak." denildiğini belirtti.