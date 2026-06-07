Mourinho etkisi: Real Madrid, FC Barcelona'nın transfer hedefini gözüne kestirdi

İspanyol Diario AS gazetesi, Bernardo Silva'nın Real Madrid'in transfer listesine girdiğini bildirdi. Kraliyet Kulübü'nün yeni teknik direktörü olması neredeyse kesinleşen José Mourinho, vatandaşı Silva'yı Madrid'e getirmek istiyor. Daha önce Madrid kulübünün yönetimi, Portekizli orta saha oyuncusundan pek de ikna olmamıştı.

Silva, kısa süre önce Manchester City'deki kariyerinin sona erdiğini açıkladı. 2017 yazında, yaratıcı orta saha oyuncusu AS Monaco'dan 50 milyon euroya transfer edildi ve bu transfer ona büyük fayda sağladı.

Takip eden yıllarda, çevik Portekizli oyuncu Pep Guardiola'nın kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi. Dokuz yıl boyunca The Citizens formasıyla 460 maça çıktı ve bu maçlarda 76 gol ve 77 asist kaydetti. 108 kez milli forma giyen oyuncu, bu dönemde çeşitli ödüller de kazandı: altı kez lig şampiyonu oldu ve bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Tüm bu başarıya rağmen, özellikle bu yaz sözleşmesi sona erdiği için yeni bir meydan okuma zamanı geldi. Silva'ya ilgi eksikliği de yok. Juventus ve Atlético Madrid ciddi ilgi gösteriyor, ancak FC Barcelona en güçlü aday gibi görünüyor. Yine de, son şampiyon şimdi büyük rakibinden rekabet görüyor.

Real Madrid daha önce Silva'yı gündemine almamıştı, ancak Mourinho'nun gelişi bu durumu değiştirmiş görünüyor. Portekizli teknik direktör, hemşehrisinden çok etkilenmiş ve onu takıma kazandırmak istiyor.

Silva ise Şili ile oynanan milli maçın ardından geleceği hakkında konuştu ve tüm seçenekleri açık tuttu. "Barcelona benim için bir seçenek, ancak henüz bir karar vermedim."

"Sonunda beni isteyen, kendimi gerçekten istenen hissettiğim bir kulüp arayacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim anda bunu duyacaksınız."