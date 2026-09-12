Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, "Merengues"i yalnızca 5 maç sonra İspanya La Liga'da olağanüstü bir rakama taşımayı başardı.

Real Madrid, cumartesi akşamı İspanya La Liga'nın beşinci haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda rakibi Rayo Vallecano'yu ağırladı.

Kraliyet ekibi, dikkat çeken bir ilk yarı sundu ve devreyi yıldızlarının ayaklarından bulduğu gollerle 3-0 önde tamamladı; Fransız Kylian Mbappe, İspanyol Alvaro Carreras ve İngiliz Jude Bellingham.

Böylece Real Madrid, bu sezonki İspanya La Liga'da ilk yarıyı 3 gol önde tamamlamayı ikinci kez başarmış oldu; bunu daha önce üçüncü haftadaki Malaga karşılaşmasında yapmıştı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre "Merengues", İspanyol teknik direktörler Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde geçen sezonun tamamında yaptığı sayıya ulaştı; o sezon ilk yarıyı yalnızca iki kez üç gol önde tamamlamıştı.

Real Madrid, son iki sezon geleneksel rakibi Barcelona'ya kaptırdığı İspanya La Liga şampiyonluğunu geri almaya çalışıyor ve pazar akşamı Levante ile oynanacak karşılaşma öncesinde 12 puanla zirvede yer alıyor.