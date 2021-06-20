Mourinho, Chelsea’den öğrencisi Hazard’ın daha sıkı çalıştığı takdirde çok daha iyi bir oyuncu olabileceği görüşünde.

Jose Mourinho, Real Madrid forması giyen Hazard’ın harika bir oyuncu olduğunun altını çizerken antrenman konusunda ise tam aksine “yetersiz” bir oyuncu olduğunu belirtti.

Mourinho, Chelsea döneminde Hazard ile iki buçuk sezon birlikte çalışmıştı. İkili, bu dönemde bir Premier Lig şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi Şampiyonluğu ve bir de Lig Kupası kazanmıştı.

2019 yılında ise Hazard, 100 milyon euro’luk bonservis ücreti karşılığında Real Madrid’e transfer olmuştu. Ancak La Liga temsilcisinde sürekli sakatlıklarla boğuşan Belçikalı yıldız, bir türlü istenilen düzeye çıkamadı.

Neler söylendi?

TalkSPORT’a konuşan Mourinho, eski öğrencisi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Hazard, inanılmaz seviyede yetenekli bir oyuncu, fakat iş antrenmanlara ve çalışmaya gelince tam aksine yetersiz bir oyuncu.”

“Eğer antrenmanlara da profesyonel bir şekilde yaklaşsaydı nasıl bir oyuncu olurdu? Bunu yalnızca hayal edebiliyoruz.”

“Aynı zamanda Hazard, harika bir insan ve aile adamı. Oldukça sessiz ve tamamen ailesine, çocuklarına ve kendi ebeveynlerine odaklanmış birisi. Bu özellikleriyle sanki kendi jenerasyonuna ait biri değilmiş gibi.”

“Ancak antrenmanlarda sahaya çıktığında yeteri kadar çalışmıyor.”

“Hazard’ı yeşil sahalarda izlediğinizde gördüğünüz şey yalnıza onun yeteneğinin bir yansıması, antrenmanlardaki haftalık çalışmalarının değil.”

“Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ve eğer antrenman konusunda da iyi bir profesyonel olsaydı neler başarabileceğinin bir sınırı yoktu. Real Madrid’e transfer olduğunda ‘Hazard orada dünyanın en iyisi olacak ve Ballon d'Or ödülünü kazanacak!’ diye düşünmüştüm, çünkü bunları yapabilecek yetenekteydi.”

“Eğer daha çalışkan bir oyuncu olsaydı çok daha iyi bir oyuncu olabilirdi. Hazard, şu anda bulunduğu yere sadece yeteneğiyle geldi.”

Mourinho, Hazard’ı Euro 2020’de destekliyor

Hazard, Belçika’nın Euro 2020’de oynadığı ilk iki maça da yedek kulübesinde başladı. Mourinho ise Hazard’ın turnuvada önemli işler başarabileceğine inanıyor: “Belçika ile birlikte tekrar kendini üst seviyede kanıtlama şansını yakaladı. Roberto Martinez’le de iyi bir ilişkisi var, kısa süre içerisinde ilk 11’deki yerini alacağını ve Belçika formasıyla tekrar kendini göstereceğini düşünüyorum.”

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