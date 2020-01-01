Mourinho: Eriksen'in ayrılacağını biliyordum

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter'e imza atan Christian Eriksen'in takımdan ayrılış sürecini anlattı.

Jose Mourinho, eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun ayrılışından sonra Christian Eriksen'in yeni bir sözleşme imzalamayacağını farkettiğini söyledi.

, geçtiğimiz gün sağlık kontrollerinden geçirdiği Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i renklerine bağladı.

Mourinho, Tottenham'dan yaz aylarında kendisine yeni bir sözleşme teklifi yapılmayan Eriksen'in, Kasım ayında takımdan ayrılmaya karar verdiğini açıkladı:

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"Uzun zamandır biliyorduk. Ahlaki değerlerden ötürü bir şey söylemedik ama geldiğim ilk günden itibaren bana ayrılacağını söylemişti. Ben ve Daniel Levy durumu akıllıca yönetmeye çalıştık. Eriksen'in o dönemde çalışma motivasyonu yoktu ama büyük bir profesyonellik anlayışı vardı."

"Toby Alderweireld'ı da yeni bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştım ama bana bazı şüpheleri olduğunu söyledi. Eriksen de kararını vermişti. Ben de böylece o olmadan bir takım kurmaya çalıştım. Onu oynatmamamın nedeni buydu. Aynı zamanda Eriksen çok iyi bir profesyoneldi ve kulübe saygı duyuyordu. Buradaki son gününe kadar takım arkadaşlarına yardımcı olmak için elinden geleni yaptı."

Tottenham, Premier Lig'in 25. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında 'i konuk edecek.