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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

Çeviri:

Mourinho dörtlüğün ardından: Biz "atılgan" bir takımız, oyuncular alkışı hak ediyor

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Çok gol atıyoruz ama çok sayıda fırsatı da harcıyoruz

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın beşinci haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettikleri büyük galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AS gazetesi, Mourinho'nun Real Madrid kanalına yaptığı açıklamaları yayımladı. Mourinho, "Bu galibiyet önemliydi, özellikle geçen hafta Real Betis karşısında aldığımız yenilginin ardından" dedi.

Şöyle devam etti: "Maçı ilk yarıda çözdük. İkinci yarıda parlak değildik ama bu kolay bir iş değil."

Vurguladı: "Avrupa Şampiyonlar Ligi maçının ardından çalıştığımız şekilde çalışmak, mesele yalnızca fiziksel yön değil, aynı zamanda zihinsel yön. Oyuncularda bazı değişiklikler yaptık, orta sahaya istikrar kazandırdık ve bunu gerçekten bulduk. Oyuncular saygımı ve alkışımı hak ediyor."

Dikkat çekti: "26 şut ve kendi sahamızda 14 gol; çok fazla gol atıyoruz ama aynı zamanda çok sayıda fırsatı da harcıyoruz. Maçı yönetmeyi bilen bir takımız, son derece atılgan bir takımız, topu kazanıp hızla ileri çıkıyoruz. Ne kadar atılgan olursan, hızı artırmak o kadar zorlaşır."

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
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Belirtti: "Bir gün gelecek ve kaçırılan tüm o fırsatlar yüzünden takımlardan biri bunun cezasını çekecek; o gün harcadığımız o altı ya da yedi fırsat da içeri girecek."

Portekizli teknik direktör ekledi: "Galibiyetten mutluyum. Jude Bellingham'ın, Dumfries'in ve Konate'nin maçı nasıl bitirdiğini gördünüz."

Açıkladı: "10 değişiklik yapamam. Valverde'yi oyundan almam önleyici bir tedbirdi. Aşil tendonunda bir şeyler vardı ve bu konuya biraz temkinli yaklaşmamız gerekiyor."

Devam etti: "Zorlu bir maçın üzerinden 3 gün geçtikten sonra galibiyeti elde ettik ve goller yine baskının ardından geldi; bu çok hoşuma gidiyor ama her zaman yüksek baskı yapamayız. Bugünkü gibi maçlarda bunu yapabiliriz."

Belirtti: "Şimdiye kadar yetenekli oyunculara sahip olmayan bir takım görmedim. Tehlike yaratmaları ya da kalene gol atmaları normaldir. Ama galibiyet hak edilmişti."

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